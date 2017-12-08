Gediz’de Abd’nin Kudüs Kararına Tepki

Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı, Memur-Sen ve Kamu-Sen'in, ABD'nin kararına ortak basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı, Memur-Sen ve Kamu-Sen'in, ABD'nin kararına ortak basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Burada konuşan Gediz Belediye Başkanı Dr.Mehmed Ali Saraoğlu, "Kudüs bizim için bir ilin, bir ilçenin, bir devletin adı değildir. Bizin için çok kutsal bir ifadedir. Kudüs Müslümanların üzerinde titrediği, yüzyıllardır üzerinde kavgaların yaşandığı ve Müslümanların Selahattin-i Eyyubi'den beri haçlılara karşı savunduğu çok önemli bir mekandır. Kudüs Müslümanların onurudur, şiarıdır. Müslümanların, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi adeta kırmızıçizgisidir. Kudüs'e uzanan eller kırılacaktır, Kudüs'e söylenen sözler geri alınacaktır" dedi.

AK Parti KÜtahya Milletvekili Ahmet Tan ise konuşmasında; "Bu topraklar İslam topraklarıdır. Bu coğrafya İslam coğrafyasıdır. Bin yıldan beri böyle. Bin yıldan beri bu İslam coğrafyası üzerinde oturuyoruz. Bin yıllık süreçte çok bedeller ödedik. Bu topraklarda kolay kolay oturulmuyor. Bu topraklarda Müslümanları rahat bırakmıyorlar. Şimdi de, bugün toplanmış olduğumuz konunun aslında özü de o. Şu anda yapılan da bir haçlı seferidir. Türkiye'nin üzerinde gelinmesi, İslam coğrafyasının üzerine gelinmesi ve İslam'ın kutsallığının üzerine gelinmesinin gerekçesi budur. Ben Müslümanın demek bir iddiadır, o zaman hepimizi ispata davet ediyorum" dedi.

Konuşmaların sonunda Kudüs adına yapılan duayla basın açıklaması son buldu.(RB-EFE)