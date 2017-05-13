Gediz’de Maden Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Kütahya'nın Gediz ilçesi Gökler beldesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan feci maden kazasında şehit olan 301 madenci ve tüm...

Kütahya'nın Gediz ilçesi Gökler beldesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan feci maden kazasında şehit olan 301 madenci ve tüm maden şehitleri için Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şubesince mevlid-i şerif okutuldu.

Gökler beldesinin 7 camisindeki mevlit programına Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı Abdullah Yeşilyurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, maden işçileri ve belde halkı katıldı. Okutulan mevlit ve duaların ardından cami çıkışında cemaate meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.

Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı Abdullah Yeşilyurt, okutulan mevlid-i şerif ve duaları bugüne kadar şehit düşen tüm işçilerin ruhlarına hediye ettiklerini belirterek," Bizler 3 yıl önce Soma'da yaşanan acıyı burada derinden hissettik. Tüm şehit ailelerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah bu tür acıları ülkemize bir daha yaşatmasın, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.(MA-EFE)