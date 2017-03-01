Gediz’de ’Matruşka Oyun İçinde Oyun Tiyatrosu’ Sahnelendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye kültür etkinlikleri kapsamında "Matruşka Oyun İçinde Oyun" isimli tiyatro oyunu Gediz Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye kültür etkinlikleri kapsamında "Matruşka Oyun İçinde Oyun" isimli tiyatro oyunu Gediz Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Tiyatro öncesinde "Matruşka" tiyatro oyuncuları Gediz Gençlik ve Kültür Merkezi'ni gezerek buradaki kompleks hakkında bilgi aldılar. Kompleksi ve özellikle Kütüphaneyi çok beğendiklerini ifade eden tiyatro oyuncuları daha sonra Gediz Belediyesi'ni ziyaret etti.

Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, Gediz Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda tiyatro severin ücretsiz izlediği tiyatro oyununda 31 Mart'tan 15 Temmuz'a ülke üzerinde oynanan olayları mizahi olarak seyirciye aktardı.

Cem Kurtoğlu, İdil Aladağ, Metin Yıldırım, Nurgül Açık, Çağdaş Çankaya, Zeynep Done, Çağrı Gökbak'ın sahneledikleri oyun büyük beğeni topladı.

Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu yaptığı açıklamada; "Darbelerin ülkemize ve insanlarımıza verdiği zararı mizahi bir dille bizlere aktaran "Yeditepem Sanat" yapım ve organizasyon ekibini kutluyorum. Rabbim ülkemize bir daha böylesi darbeler yaşatmasın. Yaşatmaya çalışanlara da fırsat vermesin." dedi.

Oyun sonunda Gediz Kaymakamı Avni Kula ve Gediz Belediye Başkan Yrd. Hakan Arpacı tarafından tiyatro oyuncuları adına Oyuncu Cem Kurtoğlu'na çini tabak ve tarhana takdim edilirken, tiyatro ekibi de, kendilerini Gedizli tiyatro severlerle buluşturan Gediz Belediyesi'ne teşekkür etti.(RB-EFE)