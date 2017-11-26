Gediz’de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz'e bağlı Eskigediz beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Gediz'e gitmekte olan Tuba Acar (35) yönetimindeki 16 AC 354 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Tuba Acar yaralandı.

Acar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (RB-EFE)