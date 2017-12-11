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Gediz’de Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Gediz’de Trafik Kazası: 6 Yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak-Gediz karayolunda Gediz istikametine giden Erol Aydın'ın kullandığı 43 LF 476 plakalı otomobil, Gediz OSB Bölgesi 4. kilometresinde aynı yöne giden Hüseyin Şahin yönetimindeki 43 SA 325 plakalı otomobille çarpıştı. Hatalı sollama sebebiyle meydana geldiği öğrenilen kazada her iki araç da defalarca takla attı. Kullanılamaz hale gelen otomobillerde her iki sürücünün yanı sıra 43 LF 476 plakalı araçta bulunan Mehmet Akgül, Recep Akgül, Cengiz Olgun ve Emine Doğan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Recep Akgül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan Gediz yönündeki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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