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Gegeoğlu’ndan Kadınlara ‘Dünya Kadınlar Günü’ Hediyesi

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Gegeoğlu’ndan Kadınlara ‘Dünya Kadınlar Günü’ Hediyesi
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Emek Pazarı kadınlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün'de uzun süredir bekledikleri kulübelerine...

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Emek Pazarı kadınlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün'de uzun süredir bekledikleri kulübelerine kavuşacaklarını söyledi. Yazın sıcak, kışın soğuk havada el işi ürünleri satan kadınlara Edirne Belediyesi, kulübeler hediye edecek.

Gegeoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "8 Mart Eski Cami altında bulunan kadın pazarının kuruluş yıl dönümü. Bizim de Edirne Belediyesi olarak onlara verdiğimiz bir düzenleme sözü vardı. 14 Şubat'a kadar kadın emek pazarı açık, daha sonra 8 Mart'a kadar ara verecekler. Orada çevre düzenleme çalışmaları başlayacak, hepsinin kendine ait kulübeleri olacak. Eşyaları taşımak zorunda kalmayacaklar. Orada yağmurdan ve soğuktan korunabilecekleri kendine ait kulübeleri olacak. Hem daha düzenli görünen, hem de daha iyi şartlarda satış yapabilecekleri alanlar oluşturulacak. Bununla ilgili de 8 Mart'ta bir açılış yapacağız. Hem onların kuruluş yıl dönümlerinin yapıldığı hem de bundan sonra yeni düzenleme ile rahat bir ortamda hizmet vermeye başlayacaklar" dedi.

Çevre esnafın bazı şikayetleri olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Gegeoğlu, "Emek pazarında kadınların sattıkları belli, işte atkı, bere, yelek, bebek hırkası gibi basit şeyler satıyorlar. Çevre esnaf açısından buna da göz yummak lazım, bunu da görmemek lazım. Çünkü kadının hem sosyal hayatın içinde olması hem de ekonomik olarak evine götürebileceği kimine göre az ama kimine göre çok destek alması önemli. Daha da önemlisi o kadının haftanın 3 ya da 4 günü sokağa çıkıyor, toplumla kaynaşıyor, hayatın bir oluşumunun içinde oluyor. Bu hepsinden çok kıymetli olarak düşünüyorum. Tüm esnaf arkadaşlardan da rica ediyorum, o kadar görmeyeceğiz, o kadar eleştirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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