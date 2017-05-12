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Geleceğin 196 Pilot Adayı Sertifikalarını Aldı

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Geleceğin 196 Pilot Adayı Sertifikalarını Aldı
Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi Lüleburgaz İstiklal İlkokulunda "Ata Planör Model Uçak Kursu"nu başarıyla tamamlayan 196 öğrenciye sertifika töreni...

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi Lüleburgaz İstiklal İlkokulunda "Ata Planör Model Uçak Kursu"nu başarıyla tamamlayan 196 öğrenciye sertifika töreni düzenledi.

İstiklal İlkokulunda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törene, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hamdi Özturgut, Mustafa Yücel Bilgiç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Aslan, THK Şube Saymanı Hasan Aktaş, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Gürsel Güney, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kursların bitiminde çocukların gözlerinde mutluluk olduğunu kaydeden İstiklal İlkokulu Müdürü Hakan Bilmez, "Bizde İstiklal İlkokulu olarak işaret edilen yolda ilk adımlarımızı attık. 12.11.2016 tarihinde başlattığımız "Ata Model Uçak" kurslarımızı 20 Mart 2017 tarihinde sona erdirdik. Her kurs sonunda çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi" dedi.

Program THK Şube Saymanı Hasan Aktaş'ın - Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği hedefleri doğrultusunda Türk Hava Kurumu'muzun işlerini yapmaya devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, "İstikbal göklerdedir" dediğinde Türk Hava Kurumunu kurmuştur. Türk Hava Kurumunu kurmasının amaçlarından bir tanesi de Türk gençliğini havacılığa aşılamaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların arıdan anasınıfı öğrencileri tarafından dans gösterisi gerçekleşti.

Dans gösterisinin ardından öğrencilere sertifikalarını protokol üyeleri tarafından verildi.

Geleceğin 196 Pilot Adayı Sertifikalarını Aldı

Geleceğin 196 Pilot Adayı Sertifikalarını Aldı

Geleceğin 196 Pilot Adayı Sertifikalarını Aldı

Geleceğin 196 Pilot Adayı Sertifikalarını Aldı

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