Geleceğin Aşçıları Yetişiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi tarafından aşçılık kursu düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi tarafından aşçılık kursu düzenlendi.

Bu yıl ilki düzenlenen kurs kapsamında 37 kursiyere aşçılık eğitimi veriliyor. Edremit Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından yemek ve mutfak kültürüne dönük teorik ve pratik eğitim alan kursiyerler, hünerlerini yaptıkları birbirinden lezzetli yemeklere yansıtırken adeta usta aşçılara taş çıkartıyorlar. Aldıkları eğitim ile yemek konusunda önemli püf noktaları öğrenen ve farklı lezzetleri keşfederek, önemli tarifler öğrenen kursiyerler, öğrendiklerini uygulamalı olarak hayata geçirme fırsatı da yakalıyor. Kurs süresi boyunca, sıcak yemekler, salatalar, soslar ve pasta yapımı üzerine eğitim alan kursiyerler; masa düzeni, servis, sunum ve süsleme ile ilgili de pek çok bilgi ediniyor.

Mart ayı sonuna kadar sürecek eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı aşçılık belgesinin de sahibi olacaklar. Mutfakta vakit geçirmekten zevk alan kursiyerler bir yandan hobi edindikleri alanda kendilerini geliştirirken bir yandan da iş hayatları için fayda sağlayacak bir sertifikaya sahip oluyor. Kurs sayesinde aşçılık becerileri noktasında kendilerini geliştirmenin sevincini yaşadıklarını belirten kursiyerler; yemek yapmanın, sunmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler.

Balıkesir Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı ev yemekleri hazırlama ve aşçı çırağı kursu tanıtım amaçlı olarak Edremit İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'u ve Daire Amirlerini Halk Eğitim Merkezi kurs binasında misafir ederek kursiyerlerin hazırladığı yemekler ikram edildi.