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Geleceğin Atletleri Bu Salonda Yetişecek

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Geleceğin Atletleri Bu Salonda Yetişecek
Osmangazi Belediyesi'nin 16 vizyon projesi arasında yer alan Osmangazi Atletizm Salonunun inşaatı bütün hızıyla devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi'nin 16 vizyon projesi arasında yer alan Osmangazi Atletizm Salonunun inşaatı bütün hızıyla devam ediyor. Çatı kaplama çalışmalarında sona gelinen atletizm salonu, hizmete açıldığında uluslar arası müsabakalara ev sahipliği yaparak Bursa'nın adının tüm dünyaya duyurulmasını sağlayacak.

Bursa'nın adının spor şehri olarak anılmasında büyük pay sahibi olan Osmangazi Belediyesi tarafından Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine yapılan Osmangazi Atletizm Salonu inşaatında sona yaklaşıldı. Bursa'nın ilk Türkiye'nin ise ikinci kapalı atletizm salonu olma özelliğini taşıyan tesis içerisinde sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları yer alacak. Sporu, rekabeti ve dinamizmi simgeleyen estetik bir mimari ile inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu, 2017 yılı içerisinde hizmete açılarak, Türk sporuna birbirinden başarılı atletlerin kazandırılmasına aracılık edecek.

Osmangazi Atletizm Salonu'nda sürdürülen çalışmaları inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük atletizm salonunu inşa ediyoruz. Kaba inşaatı tamamlanan tesisin şu an çatı makasları takıldı ve kaplama işlemleri devam ediyor. Çatı bölümündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ince işçiliklere başlayacağız. Mayıs ayında temelini attığımız Osmangazi Atletizm Salonu'nu 2017 yılının Mayıs ayında hizmete açmayı hedefliyoruz. Mimarisi ve işleviyle Türk gençliğine atletizm sporunu sevdirecek ve Bursa'nın adını dünyaya duyuran bir tesis olacak" dedi.

Sporla gelişen Bursa, sağlıklı yetişen nesiller ideali ile 7 yılda Osmangazi'ye her branşta spor tesisi kazandırdıklarını belirten Mustafa Dündar, "Bursa, spor tesislerine yatırım konusunda Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de spor tesisleri noktasında önemli yatırımlar yapıyoruz. Futbol sahaları, yüzme havuzlar, tenis kortları, kapalı spor salonları gibi birçok branşta spor tesisleri inşa ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Osmangazi Atletizm Salonu ile de Türk sporuna önemli bir katkı sağlayacağız "diye konuştu.

Geleceğin Atletleri Bu Salonda Yetişecek

Geleceğin Atletleri Bu Salonda Yetişecek

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