Geleceğin Bilim İnsanları Bu Kampta Yetişiyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Afyonkarahisar'da devam eden 25. Bilim Olimpiyatları Yaz Kampında öğrenciler ulusal ve uluslararası...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Afyonkarahisar'da devam eden 25. Bilim Olimpiyatları Yaz Kampında öğrenciler ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanırken, gelecekte Türkiye'nin bilim insanı olmaya namzet öğrencilerinin hedefi ise yarışmalarda daha fazla altın madalya kazanarak ülkenin göğsünü kabartmak.

Kentte termal bir otelde 9 Eylül'de başlayan ve 23 Eylül'e kadar devam edecek olan 22. Ulusal Ortaokul Bilim ve 25. Ulusal Bilim Olimpiyatları kampı tüm hızıyla devam ediyor. Kampa katılan 150 öğrenci ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek takım arasında olmak için adeta bir birleriyle yarışıyor. Yoğun bir teorik eğitim alan öğrenciler ayrıca yapılan etüt çalışmalarında da kendilerini gösterip, kanıtlamak için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Kamp ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Sakarya Üniversite Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Fizik Komite Başkanı Hacı Ahmet Yıldırım, kampta öğrencilerin ilerleyen dönemlerde yapılacak olan yarışmalara hazırlandıklarını ifade etti. Yıldırım, "Burada 25. Bilim Olimpiyatları Yaz Kampı yapılıyor. Bu Uluslararası Bilim Olimpiyatları, ki temel olarak 6 dalda yapılıyor fizik, kimya, biyoloji, bilgisayara ve ortaokul matematik şeklinde. Türkiye'de ulusal ve uluslararası yarışmalarda bizi temsil edecek takımı seçmenin ilk ayağı bu. Şu anda ulusal yarışma için bir kamp yapılıyor. Burada kampta sabah 09.00 ile 17.30 arasında çocuklar teorik dersler görüyorlar, fizik alanında. Aynı zamanda etütleri de var. Bu işin program kısmı, içerik olarak da temel fizik bilimlerinde ilk aşamada ikinci aşama sınavına hazırlık mahiyetinde konular gösteriliyor. Akşamları da bunlarla ilgili konular çözülüyor. Tabii bu normal lise müfredatı gibi değil biraz daha ağır müfredatı var buranın" diye konuştu.

"Hedefimiz bu yıl 2 altın madalya"

Türkiye'nin geçmiş yıllara göre uluslararası yarışmalarda bilim alanında önemli mesafeler kat ettiğini dile getiren Yıldırım şunları söyledi:

"Geçmiş yıllara bakıldığı zaman son 10 yılda stabil bir hal almış durumda yani biz fizik olarak neredeyse her sene 4 veya 5 madalya alıyoruz. Ama şu anki hedefimiz altın madalya sayısını arttırmak. Tabi gelen öğrencinin de bilgi seviyesi çok önemli fakata genel olarak baktığımızda bir artış olması yönünde çalışıyoruz. Fakat seviyelerde iyi mesela fizikte en son bir önceki olimpiyatta 3 gümüş, 2 bronz vardı yani çok ciddi madalyalar alınıyor. Neredeyse her sene 3 gümüş var şuan ki hedef bunların altına çıkartılması. Toplamda da zannedersem bu 25 yıl içerisinde 11 altın madalyamız var. Hedefimiz bu yıl 2 altın madalya. Ama genel olarak değerlendirirsen olimpiyatlarda Türkiye başarılı bir ülke."

"Çok ciddi başarılara sahip olabilecek çocuklar bunlar"

Bu tür organizasyonları daha fazla duyulması ve geliştirilmesinin Türkiye'ye çok şey katacağını vurgulayan Yıldırım, kampa katılan çocukların ve gençlerin mühendislik ve tıp başta olmak üzere bir çok alanda önemli başarılara imza atacaklarına da inandığının altınız çizdi. Yıldırım, "Ümidimiz, bu organizasyonlar Türkiye'de biraz daha fazla duyulur çünkü gerçekten çok önemli organizasyonlar. Hem Türkiye'ye hem de çocuklara çok şey katıyor bu organizasyonlar. Bunlar gelecekte Türkiye'nin bilim insanı olmaya namzet çocuklar. Yani sadece temel bilimlerde değil mühendislik alanlarında da, tıp alanlarında da çok ciddi başarılara sahip olabilecek çocuklar bunlar. Dolayısıyla ülkede ne kadar çok tanınırsa buraya da o kadar çok kaliteli öğrenci gelir ve başarımızda o kadar artar" diye konuştu.

Öte yandan, kamp komitesi tarafından yoğun bir program ile yarışmaya hazırlanan öğrencilere barbekü partisi de yapıldı.