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Geleceğin ’Fatih Terim’leri Yetişiyor

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Geleceğin ’Fatih Terim’leri Yetişiyor
Adana Demirspor Futbol Okulu'nda 5 ile 15 yaş arasında çocuklara futbol eğitimi verilerek büyük takımların alt yapısına futbolcu yetiştiriliyor.

Adana Demirspor Futbol Okulu'nda 5 ile 15 yaş arasında çocuklara futbol eğitimi verilerek büyük takımların alt yapısına futbolcu yetiştiriliyor.

Türkiye'nin son yıllarda en büyük sorunlarından biri olan alt yapıdan futbolcu yetiştirmeme olayına Adana'da halı sahalarda spor eğitim veren futbol okullarıyla çözüm aranıyor. Bu okullardan biri de Adana Demirspor Futbol Okulu. Bu eğitim yuvası ile 5 ile 15 yaş arasındaki çocuklara okullarından arta kalan zamanlarda futbol eğitimi verilerek büyük takımların alt yapısına hazırlanıyorlar. Fatih Terim'in memleketi olan Adana'da bir çok yetenekli çocuk bu eğitimin ardından ortaya çıkartılmış oluyor. Okulun antrenörlerinden biri olan Ümit Palas, öncelikli hedeflerinin çocukları kötü alışkanlıklardan korumak ve uzak tutmak olduğunu belirterek, "Biz çocuklara burada sadece futbol eğitimi vermiyoruz. Aynı zamanda iyi bir birey olmanın eğitimini de veriyoruz. Daha sonra futbol eğitimine geçiyoruz. Verdiğimiz futbol eğitiminin ardından da yetenekli çocukları ortaya çıkartıp onların önünü açıyoruz. Bir çok çocuğumuz büyük kulüplerin alt yapısına gitti" dedi.

Palas, okulda yeni Fatih Terim'lerin de yetişeceğini sözlerine ekledi.

Okula gelen 8 yaşındaki solak oyunca Demir Sezenbay ise yaptığı maç sırasında oynadığı futbol ile herkesin beğenisini topladı. Sezenbay, futbola aşık olduğunu ve ileride iyi bir futbolcu olmak istediğini söyledi. 6 yaşındaki Ali Aslan Batman da en çok Messi'yi beğendiğini ve onu örnek alarak kendini yetiştirdiğini söyledi

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