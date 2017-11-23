  • BIST 105.359
  • Altın 162,957
  • Dolar 3,9209
  • Euro 4,6481
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C

Geleceğin Futbolcuları Bozyazı’da Yetişiyor

» »
Geleceğin Futbolcuları Bozyazı’da Yetişiyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozyazı'da açılan Futbol Akademisi sayesinde geleceğin futbolcuları yetişiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozyazı'da açılan Futbol Akademisi sayesinde geleceğin futbolcuları yetişiyor.

Usta öğreticilerin görev aldığı akademide, toplam 3 grup öğrenci eğitim alıyor. 140 öğrenci, Bozyazı Futbol Akademisi'nde sporcu ahlakı ve futbolun tekniklerini Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri aracılığıyla öğreniyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan geleceğin futbolcuları, aldıkları eğitimle yeteneklerini geliştirerek, kendilerini profesyonel futbol hayatına hazırlıyor. Yetenekli gençlerin, kendilerine sağlanan imkanlarla futbol eğitimini tamamlayıp geleceğin futbolcusu olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği akademide, antrenörler ise bu gençlerin gelecekte Bozyazı'nın futbol altyapısında önemli bir rol üstleneceğini iddia ederek, verilen destek ve sağlanan imkanların boyutunu gözler önüne seriyor. Öğrenim gördükleri okullarda eğitimlerini sürdüren öğrenciler, bir taraftan da tatil günlerinde ve okul çıkışlarında akademide ter dökerek koydukları hedefe emin adımlarla ilerliyor. Kayıtların günden güne arttığı akademide futbol eğitimi alan öğrencilerinden biri Ankara Keçiörengücü'ne transfer olurken, bir öğrencinin Fenerbahçe'ye transferi için haber bekleniyor olması ise Bozyazı futboluna umut vadediyor.

Akademide yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı Futbol Akademisi Antrenörü Ahmet Toğçuoğlu, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz tarafından Bozyazı'da açılan Futbol Akademisi, ilçedeki spor yapmak isteyen tüm genç öğrencilere büyük bir imkan oldu. Biz de burada sağlanan imkanları en iyi şekilde değerlendirerek gençlerimize sahip çıkıyoruz. Gençlerimizi sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için tüm gücümüzle çabalıyoruz. İlçemizde açılan akademi büyük bir yankı uyandırdı. Gösterilen ilgi ve alaka ile ailelerden aldığımız olumlu desteklerden dolayı oldukça mutluyuz" diye konuştu.

Profesyonel futbol eğitimini Büyükşehir Belediyesi Bozyazı Futbol Akademisi'nde almaya başladığını anlatan 14 yaşındaki Ahmet Anıl Topçuoğlu, "Bozyazı doğumluyum. Futbol Akademisi'nde futbol öğreniyoruz. Daha önce mahallemizde oynuyorduk ama burada daha profesyonel şekilde futbol oynuyoruz. Ben özellikle pas konusunda kendimi burada geliştirdim. Hocalarımız da bize oldukça iyi davranıyor ve onların emeklerini de boşa çıkarmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ediyoruz. Bu imkanları bize vermeselerdi belki de bir daha futbol oynayamayacaktık" dedi.

Akademi öğrencilerinden Serkan Şafak ise "Burada dışarıdaki zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak olarak futbol oynuyoruz. 2 senedir Bozyazı Futbol Akademisi'nde eğitim alıyorum. Hocalarımız bize çok büyük katkılar sağlıyor ve biz de yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Böyle bir imkana sahip olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kepezli Sporculardan Büyük Başarı23 Kasım 2017 Perşembe 13:18
  • Trabzonspor, Yağmur Altında Çalıştı23 Kasım 2017 Perşembe 13:13
  • Bandırmaspor, Konya Selçuklu Maçına Hazır23 Kasım 2017 Perşembe 13:13
  • Aziz Behich: "Henüz En İyi Bursaspor’u Görmedik"23 Kasım 2017 Perşembe 13:13
  • Adanaspor, U21 Takımı İle Antrenman Maçı Yaptı23 Kasım 2017 Perşembe 13:13
  • Şehitkamil’deki Semt Sahaları Sayısı Artacak23 Kasım 2017 Perşembe 13:08
  • Ted İstanbul Seniors Cup’ta Sona Yaklaşıldı23 Kasım 2017 Perşembe 13:08
  • Balkanların Altın Tekmelerine Kutlama23 Kasım 2017 Perşembe 12:58
  • Diyarbakırlı Öğrenci Avrupa Şampiyonu Oldu23 Kasım 2017 Perşembe 12:53
  • Beşiktaş Maçı Biletleri Tükenmek Üzere23 Kasım 2017 Perşembe 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti