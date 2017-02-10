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Geleceğin İaü’lü Şefleri ’Ünişef’te

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Geleceğin İaü’lü Şefleri ’Ünişef’te
Her Cumartesi beIN Gurme kanalında yayınlanan "Ünişef" programı, İstanbul Aydın Üniversitesinin konuğu oldu.

Her Cumartesi beIN Gurme kanalında yayınlanan "Ünişef" programı, İstanbul Aydın Üniversitesinin konuğu oldu. Üniversitenin bahçesinde gerçekleştirilen çekimlerde yer alan İAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri, birbirinden leziz yemekler yaptı.

Her hafta Cumartesi günü beIN Gurme kanalında yayımlanan, sunuculuğunu ünlü oyuncu Kemal Uçar'ın, yönetmenliğini ise Anıl İlker'in yaptığı "Ünişef" programı, bu haftaki çekimlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerini ağırladı.

Yemeklere tam not

Programda istiridye soslu karides yapan İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinden Arda Paftalı hem sunumu hem de lezzetiyle yemekten tam not aldı. Türk kahveli browniyi damla sakızlı dondurma sunumuyla ikram eden Dilara Seferoğlu da büyük beğeni topladı.

"Geleceğin şeflerini yetiştiriyoruz"

Programın daha sonraki çekimleri Gastronomi bölümünün mutfağında gerçekleşti. Bölüm öğrencileri ve öğretim üyeleriyle gastronomiye dair röportajlar yapan Ünişef ekibi, daha sonra kampüs içerisinde farklı bölümlerden öğrenci ve akademik personelle söyleşiler gerçekleştirdi. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan "Gastronomi bölümümüz geleceğin ünlü şeflerini yetiştiriyor. Üniversitemizin "uygulamalı eğitim" ve "bilgiyi ürüne dönüştürme" politikaları çerçevesinde uygulama ağırlıklı eğitim veren bölümümüz, şu an Türkiye'de alanındaki sayılı eğitim merkezlerinden biri" dedi.

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