Geleceğin Jimnastikçileri Nilüfer’de Yetişiyor

Dünya çapında başarılı jimnastikçilerin yetişmesi hedefiyle yapılan Beşevler Jimnastik Salonu, sadece cimnastik sporuna ayrılan ilk salon olma özelliğini...

Nilüfer Belediyesi sporda da örnek projeleriyle ilklere imza atıyor.

Dünya çapında başarılı jimnastikçilerin yetişmesi hedefiyle yapılan Beşevler Jimnastik Salonu, sadece cimnastik sporuna ayrılan ilk salon olma özelliğini taşıyor. Avrupa'da bile birçok ülkeyi geride bırakacak donanıma sahip olan Beşevler Jimnastik Salonu büyük ilgi görüyor.

6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip binanın bin 100 metrekarelik ana salonu, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek özellikte. Beşevler Cimnastik Salonu'nda, 320 kişi seyirci kapasiteli ana salonun yanı sıra, judo-eskrim-güreş-karate salonu, biri büyük ve biri küçük iki aerobik salonu, fitness salonu ile tüm sporcu ve seyircilerin kullanabileceği kafeterya da bulunuyor.

Türkiye'ye örnek olan salonda, geleceğin milli sporcuları da çalışmaya başladı. 4-12 yaş arası grupların yer aldığı jimnastik temel eğitim çalışmalarına 450 kişi katılıyor. Jimnastik Milli Takım Antrenörü ve Nilüfer Belediyesi Jimnastik Okulu Koordinatörü Tuncay Dalgıç'ın eğitmenliğinde çalışan sporcular, önümüzdeki aylarda yapılacak olan artistik jimnastik ve kulüpler arası şampiyonalara hazırlanıyorlar. Bu müsabakalarda dereceye girecek sporcular Milli Takım'da yer alarak 2017 yılı Mayıs ayında Yunanistan'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.