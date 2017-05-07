Geleceğin Kaşifleri Ödüllerini Aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Türk Havayolları'nın isim sponsorluğunda BEBKA'nın destekleriyle Bursa Bilim Teknoloji Merkezi'nin ev sahipliğinde...

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Türk Havayolları'nın isim sponsorluğunda BEBKA'nın destekleriyle Bursa Bilim Teknoloji Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Hava Yolları 6. Bursa Bilim Şenliği, proje yarışması ödül töreni ile sona erdi. Şenlik kapsamında 5 ayrı kategoride yapılan proje yarışmasında dereceye giren kaşifler ile mangala turnuvasının dereceye girenleri ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin elinden aldı.

Bursa'da bilimi 7'den 70'e herkese sevdirmek, çocuklara eğlenerek öğrenme imkanı sağlayacak bir platform sağlamak amacıyla 6 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından BEBKA'nın destekleriyle başlatılan Bursa Bilim Şenliği, bu yıl ilk kez TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Böylelikle olumsuz hava koşullarından da etkilenmeyen şenliğe katılım önceki yıllara göre daha yoğun oldu. Şenlik kapsamında daha önce 2 bin 900 kişiyle Avustralya'ya ait olan bilimsel deney rekoru da 3417 kişinin 42 dakika süren deneyi ile Bursa'ya kazandırıldı. Bu rekor ile Bursa ve Türkiye, Guinness Rekorlar Kitabına girmiş oldu. Böylesi geniş kapsamlı şenliğin en çok merak edilen bölümü ise proje yarışmaları oldu. Türkiye genelinden "enerji verimliliği" alanında bin 120 projenin katıldığı yarışmada dereceye girenler belirlendi. Bilim şenliğinin kapanışı ve proje yarışmasının sonuçları için düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bilimin daha geniş kitlelerle buluşması amacıyla düzenledikleri bilim şenliğinin her yıl daha da kapsamlı hale geldiğini söyledi. Öğrencilere teorik eğitimi uygulamaya dönüştürme imkanı sağlayan Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Bursa'da bilim alanında önemli bir mesafe kat edildiğini hatırlatan Başkan Altepe, "Bu yıl şenlikte önemli bir başarıya imza atmış olduk. Daha önce Avustralya'ya ait olan bilimsel deney dekorunu 3 bin 417 kişi ile 42 dakikada kırdık. Bu Bursa'nın ve Türkiye'nin başarısı. Bu gurur hepimizin. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Yarışmalarda dereceye giren tüm öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Ödüller sahipleri buldu

Bu arada Bilim Şenliği kapsamında aynı zamanda bir de Türkiye rekoruna imza atıldı. 275 okuldan 2 bin 600 öğrencinin katılıyla yapılan mangala turnuvasında 4 günde toplam 8 bin 830 karşılaşma yapıldı. İlköğretim 3'üncü sınıftan lise son sınıfa kadar 7 ayrı kategoride yapılan müsabakalarda dereceye giren öğrenciler plaket ve oyun seti ile ödüllendirildi. Her kategorinin birincilerine ise bisiklet hediye edildi.

Başkan Altepe, daha sonra ise drone, insansız hava aracı, çocuk, genç ve usta mucitler kategorilerinde yapılan proje yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Kategorilerine göre dereceye girenler ve aldıkları ödüller şöyle:

"Drone kategorisi, 1. Halil Koçan 4 bin lira, 2. Muhammed Ali Ateş 2 bin 500 lira, 3. Mertcan Bilgiç bin lira. İnsansız hava aracı kategorisi, 1. Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kerim Delil, Selim Turan, Batuhan Deniz, Nezih Muhammet 4 bin lira, 2. Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Arif Özkan, Furkan Cenk Cura, Volkan Zengiş, Mustafa Ömer 2 bin 500 lira, 3. İzmir Atatürk Lisesi Muhittin Uzun, Efe Yıldırım, Emirhan Araz, Ayberk Yareneri bin lira. Çocuk kaşifler, 1. Salih Güngör, Melis Dinçer, Kerem Çalışkan (Hibritan) 6 bin 500 lira, 2. Ege Arda Sentuna, Yasin Burak Atıcı (Sen Üret Sen Kazan) 3 bin lira, 3. Yasin İbis, Ömer Buğra Odabaş (Doğa Dostu Akıllı Tablet) 2 bin lira. Genç kaşfiler, 1. Abdullah Tunç Büyüktan, Halil Yılmaz (Manyeto-Mekanik Disk Fren Sistemi) 11 bin lira, 2. Çağlar Kurt, Barış Demirdağ (Kömür-Tezek Hybrid Soba) 7 bin lira, 3. Muhammed Onur Köse, Bahadır Özen (Fiberle Verimli Far Işığı) 4 bin lira. Usta kaşifler, 1. Halit Çetin, Bekir Batuhan Göktaş, Şafak Baca (Esnek Güneş Panel Üretimi) 17 bin lira, 2. Enes Irmak (İha ile Rüzgar Ölçümü) 10 bin lira, 3. Ahmet Furkan Yalçın, Evrim Ünal (Güneş perdesi) 6 bin lira."