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Geleceğin Lojistikçilerinden Güneş Enerji Santraline Teknik Gezi

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Geleceğin Lojistikçilerinden Güneş Enerji Santraline Teknik Gezi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), geleceğin lojistikçilerini yetiştirerek lojistik sektörünün yetişmiş iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), geleceğin lojistikçilerini yetiştirerek lojistik sektörünün yetişmiş iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bu bağlamda teknik geziler düzenleyerek öğrencilerine teorik bilgilerini sahada pekiştirme fırsatı sunan HKÜ,Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri için teknik gezi düzenledi.

HKÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri, "Enerji Lojistiği" dersi kapsamında enerji sistemleri ile ilgili öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak görmek ve bilgilerini pekiştirmek için HKÜ sahip olduğu bulunan güneş enerjisi tarlası ziyaret edildi.

"İş Hayatına Daha Donanımlı Adım Atıyorlar"

HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akben ve Arş.Gör. Can Özcan öncülüğünde düzenlenen gezide öğrenciler,Üniversitenin sahip olduğu güneş enerjisi tarlasında incelemelerde bulundu. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akben gezide öğrencilere teknik bilgiler aktardı ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesi hakkında bilgiler verdi.

"Güneş Panelleriyle Elektrik Üreten Bölgedeki İlk Üniversite"

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin, güneş panelleri ile elektrik üreten bölgedeki ilk üniversite olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akben, "Üniversitemiz, bilgi ve tecrübe donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi her zaman hedef edinmiştir. Bu nedenle öğrencilerine pratik olarak ta kendini geliştirebilme imkanı sunan üniversitemizin bünyesinde bulunan güneş enerjisi tarlasına gezi düzenledik. Böylelikle öğrencilerimiz derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin yanı sıra yapılan teknik geziler sayesinde öğrendiklerini gözlemleyerek pekiştiriyorlar. Bunun yanısıra Uluslararası ticaret ve Lojistik bölümü öğrencileri yaptıkları proje ödevleri ile hem sınav stresinden uzak kalıyorlar hem de pratik yaparak daha iyi öğreniyorlar. Böyleceiş hayatına da daha donanımlı olarak adım atıyorlar"dedi.

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