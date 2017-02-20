Geleceğin matbaacıları Almanya'da

Samsun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojisi Alanı öğrencileri, AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Almanya'nın Mannheim kentinde incelemelerde bulundu

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın Leonardo da Vinci Meslek Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Samsun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojisi Alanı öğrencileri Almanya'ya gitti.

Üç aşamalı projenin ilki olarak Almanya’nın Ludwigshafen şehrine giden 12 öğrenci ve 2 öğretmen, Avrupa'da matbaa sektöründeki baskı kimyasallarının, kullanıcılar üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik tedbirlerin incelenmesi uygulama eğitimini yerinde takip edecekler.

Ulusal Ajans tarafından 2261 ERASMUS + genel proje başvurusundan; desteklemeye değer 140 proje içerisinde yer alan ziyarette, projeye Almanya'da ev sahipliği yapan İuventas Model Proje Koordinatörü Tekin Kaya eşlik ediyor.