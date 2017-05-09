Geleceğin Sağlıkçılarından “Dünden Bugüne Hemşire Kıyafetleri” Defilesi

Adana'da, Özel Erkan Sağlık Lisesi öğrencileri, her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında "Dünden Bugüne...

Adana'da, Özel Erkan Sağlık Lisesi öğrencileri, her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında "Dünden Bugüne Hemşire Kıyafetleri" defilesi gerçekleştirdi.

Okulun tiyatro salonunda düzenlenen "Hemşirelik Haftası" kutlama programı; Erkan Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü İzzettin Yüzçelik, Eğitim Koordinatörü Atilla Evren, Özel Erkan Sağlık Lisesi Müdürü Ahmet Ayyıldız, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Genel Koordinatör İzzettin Yüzçelik'in açılış konuşmasının ardından, meslek öğretmenlerinden Sabiha Aşkın, "Hemşireliğin Tanımı" konulu konuşmasını yaptı. Sağlığın bir toplumun en büyük serveti olduğunu belirten Aşkın, "Bu servetin kazanılmasında ve korunmasında hemşirelik mesleği önemli bir yere sahiptir. İnsanlığa; sevgi, sabır ve şefkat ile fedakarca, onurlu bir şekilde, kutsi duygular ile şifa olmaya çalışan tüm hemşirelerin ve öğrencilerin Hemşirelik Haftası kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından meslek öğretmenleri ve öğrencilerin hazırladığı "Dünden Bugüne Hemşire Kıyafetleri" isimli defile sunuldu.

Kırım Savaşı sırasında yaralı askerlerin tedavi edilmesine önemli katkılar sağlayan Florence Nightingale'in kıyafetinin sunumuyla başlayan defile, Kızılay hemşirelerinin Kurtuluş Savaşı yıllarında giydiği kıyafetle devam etti. Daha sonra geçmişten bugüne hemşirelerin giydiği kıyafetleri sergileyen öğrenciler, tek tek podyumdaki yerlerini aldı. İzleyen herkesi tarihi bir yolculuğa çıkaran defile, beğeni topladı.