Geleceğin Sanatçıları Büyükçekmece’de Sahne Aldı

Kültür ve sanat etkinliklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Büyükçekmece Belediyesi, bu kez de minik sanatçıların muhteşem yeteneklerine tanıklık...

Kültür ve sanat etkinliklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Büyükçekmece Belediyesi, bu kez de minik sanatçıların muhteşem yeteneklerine tanıklık etti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Piyano ve Keman öğrencilerinin mezuniyet töreninde sahne alan çocuklar piyano ve keman dinletisi ile dinleyicileri adeta büyülediler.

"Kültür ve sanatta öncü bir kentiz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, "Kültür ve sanatta öncü bir kentiz. Bu özel gösteri de bunun kanıtıdır. Muhteşem yeteneklere tanıklık ettik. Tüm çocuklarımızı öpüyorum. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.