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Geleceğin Turizmcileri ‘Kariyer Günleri’nde Bilgi Ve Yeteneklerini Sergiledi

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Geleceğin Turizmcileri ‘Kariyer Günleri’nde Bilgi Ve Yeteneklerini Sergiledi
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi öğrencilerinin iş bulmalarına, staj yapmalarına ve kariyerlerini şekillendirmelerine büyük katkı sunan 7....

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi öğrencilerinin iş bulmalarına, staj yapmalarına ve kariyerlerini şekillendirmelerine büyük katkı sunan 7. Turizmde Kariyer Günleri, sektör temsilcileri ile turizm öğrencilerini buluşturdu.

Turizm Fakültesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Turizmde Kariyer Günleri'ne bu yıl 22 firmadan yaklaşık 70 otelin temsilcileri katıldı. Türkiye'nin turizm merkezlerindeki büyük otellerin temsilcilerinin de katıldığı etkinlik, 23-24 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Kariyer Günleri'nin, Turizm Fakültesi'nin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu söyleyen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, "Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir kariyer günü düzenleyen ender Turizm Fakültelerinden bir tanesiyiz" dedi.

Prof. Dr. Birdir, etkinliğin turizm fakültesi öğrencilerinin, kariyerleri için doğru adımlar atmalarını sağlayacağını vurguladı.

Etkinliğin sorumlusu Öğr. Gör. Alper Duran da öğrencilerin kendilerini gösterme şansı bulduğu etkinlikle ilgili olarak, "Rehberlik Bölümü öğrencilerimiz transferlerle, Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimiz ikramların servisi ile ilgileniyor. Öğle yemeği, fakültemiz mutfağında Gastronomi Bölümü öğrencilerimiz tarafından hazırlanacak" diye konuştu.

İşletme temsilcileriyle öğrencilerin direkt görüşebildiği etkinlikte, öğrencilerden özgeçmişleri toplandı. Etkinlikte ayrıca stajyer ve kadrolu çalıştırmak üzere firmalarla öğrenciler arasında sözleşme imzalandı.

Geleceğin Turizmcileri ‘Kariyer Günleri’nde Bilgi Ve Yeteneklerini Sergiledi

Geleceğin Turizmcileri ‘Kariyer Günleri’nde Bilgi Ve Yeteneklerini Sergiledi

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