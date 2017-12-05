Gelendost Ülkü Ocaklarından Özel Program

Isparta'nın Gelendost ülkü ocakları 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle özel program düzenledi.

Isparta'nın Gelendost ülkü ocakları 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle özel program düzenledi.

Gelendost ülkü ocakları 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için özel program düzenledi.

Programda Ülkü ocakları Başkanı Erol Tandoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm engelli kardeşlerimize karşı olan sorumluluklarımızı hatırlatan bir gündür. Onları sadece bir gün içerisin de hatırlamak doğru değildir önemli olan onlara karşı her zaman sevgi ve saygı içerisinde olup sorumluluğumuzu bilmektir" dedi.