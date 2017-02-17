Geleneksel ’Atatürk Ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’ Başlıyor

Şehit Şerife Bacı ve İstiklal Yolu kahramanlarını anmak için geleneksel hale getirilen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, 18 Şubat Cumartesi günü...

Şehit Şerife Bacı ve İstiklal Yolu kahramanlarını anmak için geleneksel hale getirilen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, 18 Şubat Cumartesi günü İnebolu'dan başlayacak.

Kurtuluş Savaşı'nda kağnılarla cepheye silah ve erzak taşınan İstiklal Yolu'nun İnebolu-Kastamonu arasında kalan 90 kilometrelik güzergahta Şehit Şerife Bacı ve İstiklal Yolu kahramanlarını anmak için yürüyüş gerçekleştirilecek. İnebolu Limanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişilik yürüyüşçü grup, saat 09.30'da İnebolu'dan hareket edecek. 4 gün boyunca yürüyecek olan grup, Şerife Bacı'nın donarak şehit olduğu 21 Şubat günü saat 17.00'da Kastamonu'da Kışla Parkı önünde İl Jandarma Komutanlığında olacak. Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen yürüyüşe 200 kişilik yürüyüşçü grup katılacak.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, İstiklal Yolu'nun kurtuluş mücadelesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önem verdiği bir güzergah olduğunu belirterek, "Büyük önder Atatürk'ün "Gözüm Sakarya'da, Kulağım İnebolu'da" dediği, ayrıca Türkiye'nin istiklal mücadelesi verdiği bir yoldur. İstiklal mücadelemiz, İnebolu'da kayıklarla kıyıya taşınan cephanenin kağnılarla İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Ankara hattında bu cephanelerin taşınmasına bağlıydı. Cephanelerin taşınması bu savaşın başarıya ulaşması ve ülkemizin kaderi haline gelmiştir. Bu nedenle büyük önder Atatürk, bu sözü söyleyerek İstiklal Yolu'nun önemine vurgu yapmıştır" dedi.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşünün eski Kastamonu Valisi merhum Mustafa Kara döneminde 2008 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak başlatıldığını açıklayan Kaplan, "O zaman çok az insanla yani bir grupla İstiklal Yolu yürüyüşü yaptık. İstiklal Yolu'nu 4 gün boyunca yürüdük. Daha sonra bu yürüyüşü, gerek insanların o tarihi yaşaması, gerekse milli duyguların en azından ön plana çıkmasıyla her yıl dolulukla bu zamana kadar bu yürüyüş gerçekleştirildi. Bugüne ulaşmasında tabii ki Kastamonu halkının bu yürüyüşe sahip çıkması da önem kazanıyor. Özellikle bugün Kastamonu'da bu yürüyüşe 34 kişi katılıyor. Yaklaşık 200'den fazla kişinin yürüyüşe katıldığı bir dönemde sadece Kastamonu'dan 34 kişinin yani en fazla katılan şehir olarak Kastamonu'nun sahip çıktığını görüyoruz. Kastamonu, geçmişinde Kadı Salih Reislerin, Şehit Şerife Bacıların, Halime Çavuşların torunu olduğunu ispat etmeye başladılar. İnanın bundan çok gurur ve mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

İstiklal Yolu'nun, 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'de tek tescil edilen sit yolu olduğunu söyleyen Kaplan, "Bu da bizim için büyük önem taşıyor. İstiklal Yolu'nun Türkiye'de ilk defa tescil edilmesi, ilk defa bu yolda yürünmesi ve bu yola herkesin sahip çıkması bizler için önem taşıyor. Normal şartlarda bu yürüyüşü 6-9 Haziran tarihleri arasında yapıyorduk. Ama bu yıl PKK'nın, FETÖ'nün ve diğer terör örgütlerinin ülkemizin bütünlüğünü bölmek, bizleri parçalamak amacıyla hain saldırılarına dikkat çekmek ve terör olaylarına "dur" demek için en azından şehitlerimizi yad etmek için böyle bir yürüyüşü kış ayında, Şehit Şerife Bacı'nın tam donarak şehit olduğu tarihe denk getirerek başlattık. Bu yürüyüşü ilk etapta 200 kişiyle de başlatmamız bizler için çok da önem taşıyordu" şeklinde konuştu.

Yürüyüş hakkında bilgiler veren Kaplan, "Kars'ta donarak şehit olan askerlerin anısına her yıl düzenlenen etkinlikle Sarıkamış'taki yürüyüşte kalıcı olarak 180 kişi civarında bir katılım oluyor. Ama İstiklal Yolu'nda 90 kilometre boyunca yürünecek ve bu yürüyüş 4 gün sürecek. Geceleri ise çadırlarla konaklama yapılacak. Bu yürüyüşe ise 200'den fazla insan katılacak. Bu bizi gerçekten gururlandırıyor. 18 Şubat Cumartesi günü İnebolu'dan başlayacak yürüyüş öncesinde Kastamonu'da kar yağışı da etkili oldu. Bu yüzden o günkü şartlara benzer şartlarda yürümek şehitlerimize ve Şehit Şerife Bacı'ya bizim insanımızın sahip çıktığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

18 Şubat Cumartesi günü İnebolu Limanı'ndan yürüyüşün başlayacağını duyuran Kaplan, şöyle konuştu: "Şehir içerisinden çıkıldıktan sonra 200 kişilik yürüyüşçü grup, yaklaşık 22 kilometre yürüdükten sonra Çuha Doruğu mevkisine ulaşacak. 1000 rakımlı dorukta gece konaklanacak. İkinci gün ise Küre Ecevit Hanı'na kadar yürünecek. Gece burada konaklama olacak. Burası da yoğun kar yağışlı olan 22 kilometrelik zorlu bir yürüyüş olacak. Üçüncü gün de, Seydiler'e kadar yürünecek. Soğuk ve kış şartlarının ağır olduğu Küre'den yaklaşık 27 kilometre yürünerek Seydiler'e ulaşılacak. Seydiler'de geçe konaklama yapılacak. Dördüncü gün yani son gün ise yürüyüşçüler 32 kilometre yürüyecek ve Kastamonu'da son bulacak. 21 Şubat Salı günü yani Şerife Bacı'nın şehit olduğu gün de Kastamonu'da yürüyüşümüz sona erecek."

Yürüyüşe Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olacağını kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı: "Yürüyüşe katılanların yaklaşık 70 kişisini bayanlar oluşturuyor, geriye kalanları ise erkekler oluşturuyor. Çetin kış şartlarına rağmen karlı ve soğuk havada 200 kişinin bu yürüyüşe katılması bizleri son derece mutlu etmiştir. Bundan sonra halkımızın bu yürüyüşlere daha çok sahip çıkması ve daha çok katılım göstermesini bekliyoruz."