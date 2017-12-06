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Geleneksel Tatlara Altın Madalya

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Geleneksel Tatlara Altın Madalya
Bursa Gastronomi Derneği (BUGAD) ve GASTFED iş birliği ile düzenlenen 1. Geleneksel Kestaneli Lezzetler Ulusal Yemek Yarışması'nda BUSMEK Mesleki Eğitim...

Bursa Gastronomi Derneği (BUGAD) ve GASTFED iş birliği ile düzenlenen 1. Geleneksel Kestaneli Lezzetler Ulusal Yemek Yarışması'nda BUSMEK Mesleki Eğitim Merkezi Endüstriyel Mutfak öğrencilerinden Fatma Yıldırım Bektaş, Şükran Yılmaz ve Gülcan Keskin altın madalya almaya hak kazandı.

Nilüfer Gazi Pazarı'nda düzenlenen yarışmaya yaklaşık 150 kişi katılarak hünerlerini sergiledi. 3 gün süren yarışmada farklı kategoriler değerlendirilirken, BUSMEK ekibi modern Türk mutfağı dalında yarışmaya katıldı. Kestaneli lezzetlerin tanıtımı amaçlanan ve dünyaca ünlü jürilerin değerlendirme yaptığı yarışmada BUSMEK ekibi birinciliğe layık görüldü. Birbirinden lezzetli yemeklerin değerlendirildiği yarışmanın jürisinde; Seyfi Ali Erşahin, Barış Ondaş, Hasan Karabulut, Şef Baransel Duman, Emre İdrisoğlu, Emrah Köksal Zengin, Betül Çelebi, Duygu Tuğcu, Haldun Tüzel, Mümin Durutlu ve birçok isim yer aldı. Yarışma kapsamında jüri üyeleri yarışmacıları tek tek gezip, yemekler hakkında bilgiler aldı. Birbirinden değerli lezzetleri tadarak en iyi yemeği ve aşçıyı belirlemeye çalışan jüri üyeleri yarışmanın en zorlanan isimleri oldu.

Yarışmada lise, üniversite düzeyi ve ustalar kıyasıya yarıştı. Yarışma, başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç kategoride yapıldı. Bu lezzetler geçidinde BUSMEK ekibi taze fasulye mücveri, kestane aşı (kuzu), kestaneli incir uyutması ile hünerlerini sergilerken jüri ve katılımcılardan büyük beğeni topladı. Geleneksel lezzetleri kestane ile harmanlayıp sunan ve değerlendirmeler sonucu birinciliğe layık görülen BUSMEK ekibi madalyalarını ünlü şeflerin elinden aldı.

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