Geleneksel Yöntemlerle Su Arıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan bir kişi, "V" şeklindeki ağaç dalıyla yer altındaki suları bulabildiğini iddia etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan bir kişi, "V" şeklindeki ağaç dalıyla yer altındaki suları bulabildiğini iddia etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Ahmet Başkonak, bilimsel bir açıklaması bulunmayan "V" şeklindeki ağaç dalıyla yer altındaki su kaynaklarını arıyor. Geleneksel yöntemlerle su bulma işini günümüze taşıyan Başkonak, bugüne kadar bine yakın bölgede ağaç dalıyla çiftçiler için yer altındaki su kaynaklarını bulabildiğini iddia etti. Bu becerisini tesadüfen 20'li yaşlarında keşfettiğini söyleyen Başkonak, Türkiye'nin her yerine giderek su arama çalışması yaptığını söyledi. Genelde dut ya da zeytin ağacının dalını kullandığını belirten Başkonak, daha sonra bulduğu su kaynağını sondaj firmalarına söylediğini ve yapılan sondaj işlemi sonrasında gösterdiği bölgeden su çıktığını belirtti. Başkonak, "Bütün çevreleri gezdim. Safranbolu, Manisa ve çevresi. Sipil dağında bile su çıkardım. Kütahya, Balıkesir taraflarında çok çalıştım. Dörtlük, beşlik sular çıkardım. Demirci bölgesinde sıcak suları ve cıva atılan yerleri bile tespit edebiliyorum" dedi.

Sondaj makinesi operatörü İbrahim Ulukaya da beş yıldır sondaj işi yaptığını ve sondaj öncesi su alanlarının bulunmasında Ahmet Başkonak'ın tespit ettikleri noktaları sondaj attıklarını ve işaret edilen noktalarda suya ulaştıklarını savundu.