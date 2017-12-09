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Gelenekten Geleceğe Çizilen Hat Sanatı Sergisi Açıldı

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Gelenekten Geleceğe Çizilen Hat Sanatı Sergisi Açıldı
Gelenekten geleceğe "hat" adıyla çizilen sanat sergisi sanatseverlerle buluştu.

Gelenekten geleceğe "hat" adıyla çizilen sanat sergisi sanatseverlerle buluştu.

Hattat Sabriye Selçuk ve öğrencilerinin yaptığı çalışmalar, Ördekli Hamamı Kültür Merkezi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. 9-15 Aralık tarihleri arasında sergilenmeye devam edecek olan sergide estetik ve görsel kuralları göz önünde bulunduruldu. Hattat Sabriye Selçuk, "Hattat Mahmut Şahin hocamızdan hat dersi almaktayım. Bab-ı Nun atölyesinde 13 senedir hocamız bizlere ders veriyor. Ben de 2, 3 yerde özel dershanelerde, daha çok hanım talebelere hat dersi veriyorum. O talebelerimizle beraber benim açmış olduğum bir sergidir. Sergimizde talebelerin eserleri de benim kendi istifim de var. Hat sanatı çok güzel. Tabi ki büyük hocaların yazdığı eserlerinin yanına, onların derecesine ulaşmamız çok mümkün değil. Ama onları takliden biraz ellerimiz, ruhumuz yumuşasın diye yaptığımız bir sanat. Çok güzel işlerle uğraşıyoruz" dedi.

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