Gelibolu’da 4006 Tübitak Bilim Fuarı

ÇANAKKALE-(İHA) Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projelerinin sergisi düzenlenen törenle açılışı...

ÇANAKKALE-(İHA) Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projelerinin sergisi düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştiren Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğretmenlerinin önderliğinde hazırladığı 20 proje Tübitak 4006 Bilim Fuarı adı altında gerçekleştirildi. Okul salonunda sergilenen Bilim Fuarının açılışını Gelibolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ali Temel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yılmaz ve Okul Müdürü İlker Can yaptı.

Okul Müdürü İlker Can Bilim Fuarı ile ilgili olarak verdiği bilgide, "Bu yıl bu fuar kapsamında öğrencilerimizin yaptığı projelerinin ikinci sergisini açtık. Bunun bir yarışma olmaması nedeniyle öğrencilerimiz projelerini daha rahat stresten uzak olarak hazırladılar. Öğrencilerimizin hazırladığı bu projeler Tübitak tarafından tek, tek onaylanarak bu sergimiz oluşmuştur. Bunun gelecek yıllarda da devamını getireceğiz" dedi. Bu arada sergi açılışına gelen davetlileri okul öğrencileri tarafından kurulan orkestra mehter marşıyla karşıladı.