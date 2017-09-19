Gelibolu’da Gaziler Günü Kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Gaziler Günü sebebiyle 2.Kolordu Komutanlığı Karargah Binası önünde tören düzenlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Gaziler Günü sebebiyle 2.Kolordu Komutanlığı Karargah Binası önünde tören düzenlendi.

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kıbrıs Gazisi Gani Öztürk, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış, Türk Milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu nedenle tarihinde bu uğurda çok savaşlar yapmış bir çok insanını şehit ve gazi olarak vermiştir. Türk Tarihi böyle kahramanlık günleri ile doludur. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz. Destanlar yaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidesidir" dedi.

Ardından Gaziler Günü kutlamalarına ilçedeki Askeri Şehitlikte devam edildi. Buradaki tören, Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra konuşan Kaymakam Hakan Kılınçkaya, " Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından büyük önder Mustafa Kemal Atatürk" e Gazilik unvanı ile "Mareşal" Rütbesinin verilişinin 96. yıl dönümünü ve " 19 Eylül Gaziler Günü" nü idrak etmenin engin duygusu içindeyiz. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Milletimiz, vatanı ve bağımsızlığı için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germiş; gerektiğinde canını vermekten çekinmeyip, milletimizin daima büyük zaferlere ulaşmasını, hür ve müstakil yaşamasını sağlamıştır. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den, Kıbrıs'a ülkemizde teröre karşı verilen mücadeleye kadar ve özellikle, 15 Temmuz" da bu milletin, bu devletin bekası için yüreğini er meydanına getirmiş bütün gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gaziler Günü" nü tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından protokol ve gaziler ile yakınları tarafından şehitliklere karanfiller bırakılıp, duaların okundu. Tören, toplu hatıra fotoğrafI çekilmesi ile sona erdi.

Törenlere, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakal, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 18.Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yasar Arslanhan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı