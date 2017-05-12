Gelibolu’da Yağmur Duası

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde hem köy hayrı ve hem de yağmur duası yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde hem köy hayrı ve hem de yağmur duası yapıldı.

Belde caminde öğle namazına müteakip, kılınan Cuma namazının ardından gerçekleşen yağmur duası ve köy hayrı programı, önce Kuran-ı Kerim ve ardından da mevlit okunması ve edilen dualar ile sona erdi. Duaların ardından vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Yapılan yağmur duası ve Kavakköy belde hayrına Kavakköy belde belediye başkanı Necati Kopça, Ak Parti İlçe başkanı Mahmut Çetin, MHP ilçe başkanı Eyüp Büyükzöngör, CHP il genel meclis üyeleri Ali Koç ve Nihat Öner, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldılar.