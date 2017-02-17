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Gelibolu’da Yangında Ölen 13 Aylık Bebek Toprağa Verildi

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Gelibolu’da Yangında Ölen 13 Aylık Bebek Toprağa Verildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 13 aylık bebek gözyaşları içinde toprağa verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 13 aylık bebek gözyaşları içinde toprağa verildi.

Camiikebir Mahallesi 2. Aralık Sokağı'nda, anne İbadet Tosun'un bakkala gitmesinin hemen ardından yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında 13 aylık Bilal Tosun hayatını kaybetti. Yangın esnasında evde bulunan iki kardeşten 4 yaşındaki Barbaros Tosun dışarı çıkmayı başardı. Bilal bebeğin cenazesi yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verilmek üzere ilçeye getirildi. Minik bebek, Alaeddin Kalfa Mezarlığı'na defnedildi. Anne İbadet Tosun sinir krizi geçirirken, baba Cem Tosun ise güçlükle ayakta durabildi.

Gelibolu’da Yangında Ölen 13 Aylık Bebek Toprağa Verildi

Gelibolu’da Yangında Ölen 13 Aylık Bebek Toprağa Verildi

Gelibolu’da Yangında Ölen 13 Aylık Bebek Toprağa Verildi

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