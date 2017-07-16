Gelin Damat Düğünü Yapıp Nöbete Geldi

Karabük'te dünya evine giren Ümit ve Hatice Kübra Topçuoğlu çifti gelin ve damatlığı ile düğün törenin ardından kent meydanına gerçekleştirilen...

Karabük'te dünya evine giren Ümit ve Hatice Kübra Topçuoğlu çifti gelin ve damatlığı ile düğün törenin ardından kent meydanına gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü" etkinliklerine katıldı.

Karabük'te Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) sağlık ekibinde görev yapan Ümit ve Hatice Kübra Topçuoğlu çifti 15 Temmuz'da dünya evine girdi. Bir düğün salonlunda törenlerini yapan genç çift daha sonra gelin ve damatlığıyla birlikte kent meydanına gelerek burada demokrasi nöbetine katıldı. Sahneye çıkarak halkı da selamlayan dama Ümit Topçuoğlu, "Düğünden çıktık geldik. Ezan için, din için, bayrak için, vatan için, kendini feda eden şehitlerimizi anmak için bizde nöbet tutmaya geldik" dedi.