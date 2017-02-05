Gelin 'güçlü evet' diyelim

Canik Belediye Başkanı Genç, Nisan ayında yapılacak yeni anayasa referandumu öncesi Samsunlulara çağrı yaptı: "Particiliği bırakıp, Türkiye’nin geleceği için gelin birlik olalım. Güçlü bir 'evet' diyelim" dedi

Türkiye'nin kitlendiği referandum öncesi Canik Belediye Başkanı Osman Genç, bir kez daha Samsunlulara seslenerek 'evet' çağrısında bulundu. Nisan ayında yapılacak yeni anayasa referandumunun demokrasi şöleni içerisinde geçeceğine inandığını belirten Başkan Genç, "Ülkemiz iç ve dış mihraklarca teslim alınmaya çalışıldığı bir dönemde güçlü bir siyasi irade adına biz 'evet' diyoruz. Nisan ayında yapılacak Anayasa değişikliği referandumunda ülkemizin tüm kesimlerinin hiçbir siyasi hesap derdine düşmeden iç ve dış hainlere inat çok gür bir sesle 'evet' diyeceğine inanıyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN'

Parlamenter sisteminden Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçilmesinin Türkiye’nin önünü açacağını ifade eden Başkan Genç, "Büyük ve daha güçlü Türkiye, itibarlı Türkiye için diğer partili kardeşlerimize sesleniyorum. Particiliği bırakıp, Türkiye’nin geleceği için gelin birlik olalım. Bu mesele bir parti meselesi değildir" diye konuştu. Referandumun bir fırsat olduğunu hatırlatan Genç, "Yeni Türkiye’nin en büyük teminatı yeni anayasa olacaktır. Gelin bu fırsatı değerlendirelim ve Samsunlular olarak gür sesle güçlü bir evet diyelim" ifadelerini kullandı.