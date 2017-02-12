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Gelin ‘güçlü evet’ diyelim

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Gelin ‘güçlü evet’ diyelim
AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Uçar, “Referandum seçimlerinde Fatsa’dan güçlü bir ‘evet’ çıkaracağımıza inancım tamdır” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum için açıkladığı tarihin 16 Nisan olarak kesinleştiğini ifade eden AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistem değişikliği kabul edilirse yapılacak halk oylamasında yine kazanacak olan milletimizdir. Şuan devam eden mevcut sistemde Cumhurbaşkanı hem geniş yetkilere sahip hem de sorumsuzdur. Yani yetkili ancak sorumsuz Cumhurbaşkanlığı sisteminden hem yetkili hem de meclise, yargıya ve her şeyden önemlisi halkına karşı sorumlu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz.

Bu sistemde her 5 yılda bir seçim olacak ve milletin önüne 2 ayrı sandık gidecek. Birinci sandıkta millet parlamentoda görmek istediği siyasi partiye, ikinci sandıkta ise kendisini yönetmesini istediği kişiye oy verecek. Seçim sonuçlarına göre yüzde 50'den fazla oy alan lider, Cumhurbaşkanı olarak yürütmenin başına yani direksiyona geçecek. Gelin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirelim. Fatsalı hemşehrilerimede sesleniyorum, güçlü bir evet diyerek sesimizi en iyi şekilde Türkiye’ye duyurmamız gerekir” diye konuştu.

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