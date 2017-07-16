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Gelin Hamamı Geleneğini Yaşatılmaya Çalışılıyor

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Gelin Hamamı Geleneğini Yaşatılmaya Çalışılıyor
Eskişehir'de Osmanlı döneminden kalan bir gelenek olan "gelin hamamı" geleneği sürdürülmeye çalışılıyor.

Eskişehir'de Osmanlı döneminden kalan bir gelenek olan "gelin hamamı" geleneği sürdürülmeye çalışılıyor.

Osmanlı zamanından bu yana eskimeyen adetler sürdürülmeye devam ediliyor. Bunlar arasında gelinlerin hamama götürülerek yapılan bir eğlence de yer alıyor. Hamamda ziller ve çeşitli müzik aletleriyle eğlenen kadınlar, pasta ve böreklerle de güzel bir ziyafet çekiyor. Bu geleneği sürdürmeye çalışan Eskişehirli işletmeci Cenk Kızıl ise bu kültürü biraz daha modern hale getirdi. Damatlara da aynı hizmeti uygulamaya başlandıklarını belirten Kızıl, "Aslında biz Eskişehir'de spor ve dans sektörü üzerine daha ağırlıklı çalışıyoruz. Burada SPA'mızda hamamımız mevcut. Gelin hamamı uygulamaları yapıyoruz. Osmanlı'dan günümüze gelen adetimizi ve geleneğimizi Eskişehir'e güzel bir konsept ve mekan içerisinde uyguluyoruz. Bir örfümüz adetimiz olan gelin hamamı organizasyonunu elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Buradan da iyi tepkiler ve yorumlarla karşılaşıyoruz. Birçok sektörde hizmet veriyoruz ama işimizin en zevkli yanı gelin hamamı diyebilirim. Damatlar da bu hamamı kullanmak istemeye başladılar. Onlarla da güzel bir kaç tane organizasyon gerçekleştirdik. Bu kültürü artık damatlarımıza da uygulamaya başladık" dedi.

Gelin Hamamı Geleneğini Yaşatılmaya Çalışılıyor

Gelin Hamamı Geleneğini Yaşatılmaya Çalışılıyor

Gelin Hamamı Geleneğini Yaşatılmaya Çalışılıyor

Gelin Hamamı Geleneğini Yaşatılmaya Çalışılıyor

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