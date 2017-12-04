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“Gelin Tanış Olalım” Maltepe’de Sahnelendi

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“Gelin Tanış Olalım” Maltepe’de Sahnelendi
Ünlü oyuncu Fırat Tanış, "Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım" isimli tek kişilik gösterisiyle Maltepe Belediyesi Prof.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, "Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım" isimli tek kişilik gösterisiyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım" isimli tek kişilik gösteri Maltepe'de sanatseverlerle buluştu. Maltepe Belediyesi'nin Aralık ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleşen gösteriye, Maltepeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Fırat Tanış'ın, bir abdal hikayesine ve türkülere yer verdiği oyununu, Semih Çelenk yazıp yönetti. Ünlü oyuncu, tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden Yunus Emre'nin, "Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz" sözlerine yer verdiği oyununda, çağdaş zamanların abdalı rolüyle sahne aldı ve dervişlik hırkası giydi. Tanış, asırlardır insanlığa seslenen diğer abdallar gibi sesle, sözle, şiirle, rivayetle, deyişlerle izleyicilerin ruhlarına seslendi.

Anadolu Erenlerinden Deyişler

Tanış gösterisinde, Yunus Emre'den Pir Sultan Abdal'a, Şah Hatayi'den Kul Himmet'e, Seyyid Nesimi'den Somuncu Baba'ya ve Aşık Veysel'e kadar uzanan, Anadolu coğrafyasının erenlerinden türkülere ve deyişlere yer verdi. Gösteride Tanış'a, müzisyenler Cem Erdost İleri, Mehmet Taylan Ünal, Eren Erdoğan ve Sitar Sertaç Şanlı eşlik etti.

Gösterinin bitiminde, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından ünlü sanatçıya plaket takdim edildi.

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