Gelin Ve Damat Düğün Öncesi Demokrasi Nöbetine Geldi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle Hatay'lı vatandaşlar 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda toplanarak nöbete devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle Hatay'lı vatandaşlar 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda toplanarak nöbete devam etti.

Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Kuranı Kerim okundu. İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu şehitler için dua etti.

AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, 50 yıl sonra gelecek nesillere Türk Milleti'nin ne kadar büyük bir millet olduğu en önemli hikayeler arasına gireceğini söyledi.

Atıç, konuşmasının devamında: "1 yıl önce bundan 50 yıl sonra, 100 yıl sonra kitaplarda okunacak bir efsane, bir destan yazıldı burada. Öyle bir şet başardık ki bugün burada yaptığımız şey işte bu başarıyı işte bu ülkenin milletinin devletine sahip çıktığının ilelebet sahip çıktığının göstergesi adına, bu farkındalığı oluşturmak adına her yıl inşallah yapacağımız 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma ve Gazilerimize olan şükranlarımızı sunma programlardır. 50 yıl sonra bile bizden sonra gelecek nesillere bu milletin ne kadar büyük olduğunu ifade edecek en önemli risalelerden, en önemli hikayelerden biridir" dedi.

Antakya Belediyesi Mehteran Takımı gösteri de yer alarak etkinlikte birbirinden güzel marşları çaldı.,

Düğün öncesi nöbet

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri devam ederken alana giren ve bugün düğünleri olan Mehmet-Hatice Günal çifti de sahneye çıkarak "vatanımı korumak için, şerefimi korumak için, bayrak için buraya geldim. Namusumu korumak için her zaman bayrağımın arkasındayım" dedi.

Sahneye çıkarak duygularını paylaşan çift, mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Etkinlikte Antakya Belediyesi Mobil Aşevi tarafından alana gelenlere yemek ikramında bulunuldu.