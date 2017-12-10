Gelinlik Alımında ‘Fırsat Ayları’ Başladı

Düğün sezonun kapanmasıyla birlikte, gelinlik alışverişi yapmayı planlayan çiftlere fırsat doğdu.

Düğün sezonun kapanmasıyla birlikte, gelinlik alışverişi yapmayı planlayan çiftlere fırsat doğdu.

Kış aylarının başlamasıyla müşteri bulmakta sıkıntı yaşayan gelinlik işletmeleri, gelinlik fiyatlarında yarı yarıya kadar varan indirimlere gitti. Bu mevsimi, evlilik planları kuran çiftler için "Fırsat dönemi" olarak tanımlayan işletme sahipleri, gelinlik alımı için kış aylarının en uygun süreç olduğunu dile getirdiler.

Eskişehir'de, özel bir gelinlik işletmesinde görev yapan Kezban Erdem, kış mevsiminin kendileri açısından daha sakin geçtiğini belirtti. Önümüzdeki düğün sezonunun, geçen seneye kıyasla daha iyi geçeceğini umduklarını dile getiren Erdem, "Yazın kiralık gelinlikler 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor. Kişinin bütçesine göre giyilmiş isteyenler de oluyor, sıfır dikim isteyenler de. Herkes kendi bütçesine uygun olanı istiyor. Sıfır gelinlikler modele göre değişiyor. Satılıklar kiralıklardan 300 lira daha fazla oluyor. Kışın ise fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Özel dikimlerde fiyatlar en fazla 500 lira düşüyor. Çünkü özel dikimin bütün malzemesi bizden olduğu için kendi işçiliğimizden feda ediyoruz. Kışın zaten Eskişehir'in yerli halkı hep kıştan sipariş veriyor, çünkü fiyatlar uygun olduğu için biz de dikime düğün temmuz ise martta başlıyoruz. 500-600 lira gibi bir rakam onlar içinde kâr oluyor. Bu yüzden kıştan sözleşmelerini yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"Bu dönem aslında bir fırsat ayı"

Gelinlik işletmelerinin, kış aylarında hareketliliğin az olmasından dolayı müşterilerle daha yakından ilgilenebildiklerini belirten Kezban Erdem, bu dönemde gelinlik siparişi vermenin, çok para harcanan düğün sezonunda çiftlere ekonomik olarak bir soluk almalarını sağlayacağını kaydetti. Erdem, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Evlilik düşünen tüm çiftlere kıştan sipariş vermelerini tavsiye ediyorum. Çünkü fiyatlar gerçekten daha uygun. Özel dikim yapıyoruz. Her şeyi kendi gözleriyle görüyorlar. En az 4 kere provaya alıyoruz. Kıştan sipariş vermeleri onlar için daha iyi olur. Düğün yapacak kişi için 50 liranın bile faydası var. Düğün döneminde çiftler gergin olabiliyor. O dönemde her şey para. Bu dönem aslında bir fırsat ayı. Bunun göz önünde bulundurulması gerekir."