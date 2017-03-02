Gelir Vergisinde Beyan Dönemi 1 Mart’ta Başladı

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı, 2016 Yılına ilişkin Gelir Vergisi beyanname verme döneminin 1 Mart 2017 tarihinde başladığını açıkladı.

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı, 2016 Yılına ilişkin Gelir Vergisi beyanname verme döneminin 1 Mart 2017 tarihinde başladığını açıkladı.

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada;Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-27 Mart tarihleri arasında verilecektir.Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2016 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 27 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar elektronik ortamda göndereceklerdir. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini 27 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığımız internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir.

Hesaplanan Gelir Vergisinin 2017 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.Mükellefler vergilerini, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile, anlaşmalı bankalardan, tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Başkanlığımız internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/ kredi kartları ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Mükellefler 2016 yılında elde ettikleri kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerini verirken Başkanlığımızca kazanç türü itibariyle hazırlanan rehber ve broşürlerden faydalanabilirler. Rehber ve broşürlere, elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan "Yardım & Kaynaklar" bölümünden ve GİB Mobil uygulamasından ya da vergi dairelerinden ulaşılabilir.

Diğer taraftan, geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükelleflerin Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla beyannamelerini vermelerini sağlamak ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere vergi daireleri ile alış veriş merkezlerinde beyanname verme/bilgilendirme stantları kurulmuştur. Stantların adres bilgileri Vergi İletişim Merkezinden (444 0 189) arayarak öğrenilebilir. Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engelliliği veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükellefler Vergi İletişim Merkezini (444 0 189) arayarak randevu talep etmeleri halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacaktır" denildi.