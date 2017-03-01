Gelişim güçlü hükümetle olur

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Gelişim ve ilerleme ancak güçlü bir hükümet, güçlü lider, istikrar ve ekonomiyle olur. Yeni sistem bize çağdaş bir toplum sistemini getiriyor. Türkiye’miz inşallah ilk 10’a daha hızlı girecek" dedi

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, referandum çalışmaları kapsamında gezi ve ziyaretlerini sürdürüyor. Referandum turunun üçüncü gününde Canik Belediyesi Hatice Hanım Hanımlar Konağı’nda kurs gören kursiyer kadınlarla biraraya gelen Başkan Osman Genç, referandumun Türkiye açısından önemine dikkat çekti. Türkiye'nin 3. bin yılın başında hala darbe anayasasıyla yönetildiğine vurgu yapan Başkan Genç, yeni anayasayla birlikte Türkiye'de büyümenin hızlanacağını ve 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşılacağını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN HIZINA HIZ KATACAK'

Kursiyer bayanlarla sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Başkan Osman Genç, "İnşallah bu sistem Türkiye'nin hızına hız katacak. Referandumla asıl yapılmak istenen iki başlıklı sistemi ortadan kaldırmak. Halkımız bilsin ki biz parlamenter sistemden vazgeçmiyoruz. Düzenleme ile sadece iki başlıklı sistem ortadan kalkacak ve hükümetin yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredilecek. Cumhurbaşkanın kuracağı kabine üzerinden sistem yürütülecektir" dedi.

'HALKIMIZ BİZLERE GÜVENSİN'

Referandum sonucunun 'Evet' çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin iktisadi olarak ciddi anlamda büyüyeceğini belirten Başkan Genç, "Türkiye'nin büyümesi art niyetli insanları rahatsız ediyor. Ben özellikle belirtmek istiyorum vatandaşlarımız canı gönülden referandumda evet desinler. Canik ve Samsun'umuzun bu süreçte hükümetimize ciddi manada destek vereceğine, Evet diyeceğine inanıyorum. Vatandaşlarımıza güveniyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizlere güvensinler. Türkiye bu süreçten kazançlı çıkacaktır" diye konuştu.

‘ÇAĞDAŞ BİR YÖNETİM SİSTEMİ’

Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaşadığı olumsuzluklara dikkat çeken Başkan Genç, "Türkiye eski Türkiye değil. Biz hala bu çağda darbe ürünü olan bir anayasayla yönetiliyoruz. Bu anayasanın kaldırılarak yeni bir toplum sözleşmesinin imzalanmasını istiyoruz. Yeni sistem bize çağdaş bir toplum sistemini getiriyor. Yepyeni bir yasayla, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkemizin idari sistemine çeki düzen verilecek. Ülkemiz hızlı karar alan bir noktaya ulaşacak. Türkiye’miz İnşallah ilk 10’a daha hızlı girecek" şeklinde konuştu.

'KADINLARDAN GÜÇLÜ EVET BEKLİYORUM'

Gelişme ve ilerleme adına atılacak adımların ancak güçlü bir hükümet, lider, istikrar ve ekonomiyle olacağını vurgulayan Genç, şunları söyledi: "Kanunlara uygun olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyiş hakim olacaktır. Bürokrasi azalacak, büyüme hızlanacak 2023 ve ötesine uzanan hedeflerimiz ivme kazanacaktır. İnanıyorum ki Canik ilçesi olarak referandumda rekor seviyede bir oy oranıyla evet deyip yeni Türkiye'nin temellerini atmış olacağız. Özellikle hanım kardeşlerimizden güçlü bir evet bekliyoruz."

GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan referandum gezileri kapsamında Uludağ Mahallesi’nde de esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Genç, vatandaşlara referandumda neden evet denilmesi gerektiğini anlattı. Başkan Osman Genç, Hatice Hanım Hanımlar Konağı'ndı bulunan Sıbyan Mektebi'ndeki çocuklarla da biraraya geldi. Miniklerin sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Genç, çocuklarla yakından ilgilendi.