Gelmediklerine Pişman Oldular

Türkiye'nin ev sahipliğinde 11-18 Şubat 2017 tarihlerinde Erzurum'da yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2017) yankıları sürüyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 11-18 Şubat 2017 tarihlerinde Erzurum'da yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2017) yankıları sürüyor.

Erzurum'da dokuz ayrı buz ve kayak sporlarında yapılan EYOF yarışlarına katılmayan ülkelerin yanı sıra FIS Continental Cup Kayakla atlama yarışlarına katılmayan Romanya'dan büyük pişmanlık geldi.

EYOF PİŞMANLIĞI

EYOF 2017'ye katılmayan Almanya ve Avusturya'nın yanı sıra bazı ülkelerin pişman oldukları öğrenildi.

Erzurum'da özellikle kayakla atlama kulelerinin ihtişamı ile kayak ve buz tesislerinin güzelliklerini medya aracılığı ile gören yabancı ülkelerin özellikle Türkiye'nin kayak sporları ile ilgili antrenörlerine sözlü olarak pişmanlıklarını ilettikleri öğrenildi. Yabancı ülkelerin sporcu, idareci ve antrenörlerinin, "Erzurum'daki organizasyon gerçekten gazeldi, güvenlik tedbirleri ve spor tesisleri harikaydı, keşke bizlerde EYOF'a katılsaydık" diye görüş belirtikleri öğrenildi.

ROMANYA'NIN SON PİŞMANLIĞI FAYDA ETMEDİ

EYOF 2017'ye bir çok spor branşında iştirak eden, ancak EYOF öncesi Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan FIS Continental Cup Kayakla Atlama Yarışlarına katılmayan Romanya'nın FIS puanlarını artırabileceği yarışlara katılmadığından dolayı son derece pişman olduğu ifade edildi.

Özellikle Romanyalı antrenör ve sporcuların, Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Baş Antrenörü Pekka Niemela'ya pişmanlıklarını sözlü olarak ilettikleri açıklandı. Romanyalı antrenör ve kayakçıların, "Türkiye'nin tesisleri gerçekten çok güzelmiş, özellikle atlama kuleleri, kulelerin stadyumu ve atlama rampalarındaki pistlerin kalitesi bizleri çok etkiledi. O görüntüleri izlerken, keşke bizde o yarışlarda olsaydık da, FIS puanlarımızı artırsaydık" dedikleri öğrenildi.