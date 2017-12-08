Gemerek Heyetinden Kayseri Şeker’e Ziyaret

Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, Siyasi Parti Temsilcileri,Belediye Meclis üyeleri, Taşıyıcılar Kooperatifi ve STK temsilcilerinden oluşan İlçe...

Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, Siyasi Parti Temsilcileri,Belediye Meclis üyeleri, Taşıyıcılar Kooperatifi ve STK temsilcilerinden oluşan İlçe heyeti, Başkan Akay'ı makamında ziyaret ettiler.

Gemerek heyetinin ziyaretinde Kayseri Şeker'in 63 ncü kampanya döneminde uygulamaya koyduğu Randevulu söküm ve tesellüm sisteminde elde edilen başarıdaki çiftçi, nakliyeci, Taşıcılar Kooperatifi, Ziraat Teşkilatı ve Fabrikanın ilgili birimleri arasındaki dayanışmanın örnek olduğuna dikkat çekilerek katkısı olanlara teşekkür edildi.

Ziyaret esnasında açıklama yapan Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir; "İlçe heyeti olarak siyasi parti temsilcilerimiz sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak Başkan Sayın Hüseyin Akay'ı ziyaret ediyoruz. Kayseri Şeker Fabrikasının pancarla ilgili Daha önce konuştuğumuz üzere randevulu söküm ve tesellüm çalışmalarının planlandığı gibi yürüdüğünü gördük. Biz hem Hüseyin Bey'e hem de tüm çalışan Kayseri Şeker Fabrikası çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Gemerek Belediye Başkanımız, Gemerek Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi parti temsilcileri sağ olsunlar ziyaretimize geldiler. kendilerine öncelikle hoş geldiniz diyorum. Gemerek bizim önemli üretim bölgelerimizden bir tanesi olup bu seneki üretim faaliyetleriyle ilgili uygulamalar oldukça iyi bir seviyede devam ediyor. Bundan sonra tabi inşallah Gemerek ile ilgili yatırımlar konusu önceliğimiz olacak. Bu yatırımlar konusunda çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Başkan Akay, " Öncelikle Belediye Başkanımız ve Gemerekli olup ta şu anda burada bulunan veya bulunmayan heyet bu işe önemle katkı sağladılar. İlçedeki yatırımlar için arazi alınmasına imkân sağlanarak ilgili proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda proje çalışmaları bittikten sonra besi çiftliğiyle ilgili inşaat işleri de başlayacak.

Biz de inşaat işi başlayınca 5-6 ay içerisinde bitirilmesini planlıyoruz. Ümit ediyorum gelecek zamanda Gemerek'te ki çiftliğimiz de çalışmaya başlayacak. Ümit ediyorum ve inanıyorum ki Gemerek de bu yatırımları bu seviyede kalmayacak. Gemerek daha fazla yatırım almayı hak ediyor. Biz de bu manada Kayseri Şeker'in imkânları çerçevesinde ve işimizi geliştirmek adına yeni yatırımları planlamayı arzu ediyoruz.

Ben şu ana kadar göstermiş oldukları iyi niyet çalışmalardan gayretlerden dolayı yine başta Belediye Başkanımız olmak üzere Gemerek'e huzurunuzda teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Allah yar ve yardımcıları olsun onların gelirinin artması, Gemerek'in hak ettiği payı alması hep arzu ettiğimiz istediğimiz bir şey. Buna katkı sağlayabiliyorsak bunu görevi yapmış insanın huzuru mutluluğu içerisinde oluruz" ifadesinde bulundu.