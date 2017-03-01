Gemerek'te Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

Gemerek'te Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

Gemerek Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ayhan Kayacılar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun, İlçe Müftüsü İhsan Öz, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Coşkun, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Gözübek diğer protokol üyeleri katıldı.

Toplantıda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, bahar döneminde yapılacak faaliyetlerin tespiti, işbirliği yapılacak konuların tespiti, yörenin kalkınmasında öncelik arz eden gelir getirici ve istihdama yönelik kursların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların tespiti, il hayat boyu öğrenme, halk eğitim planlama ve işbirliği komisyonuna sunulacak konuların tespiti görüşüldü.