Gemerek’te Kuraklık Sigortası Semineri Düzenlendi

Gemerek Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kuraklık sigortası semineri düzenlendi.

Gemerek Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kuraklık sigortası semineri düzenlendi.

Düzenlenen seminerde Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) yeni yılda, tüm Türkiye'de, buğday ürününde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nın uygulamaya alındığı anlatıldı. Seminerde 2017 yılında yeni uygulamaların hayata geçtiği, bu uygulamalardan birinin de üreticilerin merakla beklediği İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası olduğu ve bu uygulama hakkında çiftçilere bilgi verildi.

Seminere TARSİM Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Gemerek İlçe Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Gözüberk, Gemerek Ziraat Odası Başkanı İhsan Sarıdağ, banka görevlileri ve çiftçiler katıldı.