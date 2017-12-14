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Geminid Meteor Yağmuru Nilüfer’de İzlendi

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Geminid Meteor Yağmuru Nilüfer’de İzlendi
Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru bu gece Bursalılar tarafından büyük bir...

Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru bu gece Bursalılar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi.

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Amatör Astronomi Kulübü Derneği işbirliği ile yapılan organizasyon Nilüfer ilçesine bağlı Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesislerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 75 kişinin katıldığı göktaşı yağmuru izleme etkinliğinde amatör ve profesyonel astronomlar, kurulan teleskop ile gökyüzünü izledi. Yanında fotoğraf makinesi getiren gökyüzü meraklıları ise "Yıldız Pozlama" çekimi ile fotoğraf çekti. Gece boyu dünyanın yörüngesine girerek yanan kaya parçalarının oluşturduğu şölene, gençler, çocuklar ve aileler yoğun katılım gösterdi.

"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Eğitim Büro Sorumlusu Ülker Altın yaptığı açıklamada, "Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ve bizlerin en büyük hedefi, Nilüfer'i bir bilim kenti, sanat kenti, spor kenti, yaşanabilir bir kent haline getirmek. Bu konuda da bilimle ilgili tüm alanları takip ediyoruz, konuyla ilgili derneklere destek vererek çalışmaları yürütüyoruz. Bu etkinlikte ise "Bursa Amatör Astronomi Kulübü Derneği" ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bursa Amatör Astronomi Kulübü Derneği Başkanı İlhan Vardar ise derneğin bir yıl önce kurulmasına rağmen güzel işler yaptığını belirterek, "Amacımız, bilimi yaygınlaştırmak, bu konuda bize en büyük desteği Nilüfer Belediyesi sağlamaktadır. Bu gece gerçekleşen gökyüzü etkinliğini de Nilüfer Belediyesi ile beraber yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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