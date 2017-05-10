Gemlik Adliyesine Yeni Atamalar

Bursa'nın Gemlik ilçesine iki savcı ve bir hakim atanırken, üç hakim ile iki savcı ise, başka illere tayin oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesine iki savcı ve bir hakim atanırken, üç hakim ile iki savcı ise, başka illere tayin oldu.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ülke genelinde bin 35, idari yargıdan ise 10 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Bu sonuç üzerine Gemlik Adliyesi'nde önemli değişim yaşandı. Gemlik'ten üç hakim ve iki savcı farklı il ve ilçelere tayin olurken, Gemlik'e de iki savcı ve bir hakim atandı. Gemlik Adliyesi'nde görev yapan Onur İnan İstanbul Hakimliğine, Esma Canıbeyaz Şengül Gaziosmanpaşa Hakimliğine, Hatice Didem Sanıvar Şanlıurfa Hakimliğine, Cüneyt Sanıvar Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Bayram Örenci Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına tayin oldu. Gemlik Adliyesine ise, Cizre Cumhuriyet Savcısı Turgut Selvi, Erzurum Hakim Yasin Arslan, Şırnak Cumhuriyet Savcısı Fatih Göndüz atandı.