Gemlik Gübre’de Grev Aşılamadı

Gemlik Gübre'de yaklaşık bir yıl önce Petrol İş Sendikası'nın aldığı kararın ardından 326 işçinin başlattığı grev devam ederken, işverenin anlaşma...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gübre fabrikasında grev devam ediyor.

Gemlik Gübre'de yaklaşık bir yıl önce Petrol İş Sendikası'nın aldığı kararın ardından 326 işçinin başlattığı grev devam ederken, işverenin anlaşma çağrıları da sonuçsuz kaldı. Son olarak işçilerden gelen talepler doğrultusunda Gemport liman işletmesinde bir araya gelen fabrika yöneticileri ve işçiler son durumu değerlendirdi. Toplantıya grevdeki 326 işçiden 245'i katılırken, Gemlik Gübre'nin durumu ile alakalı anket düzenlendi.

Yıldırım Holding yöneticilerinden Mehmet Yıldırım, yaşanan süreç ile alakalı gazetecilerin sorularını cevapladı. Mehmet Yıldırım, "İşçilerden gelen talepler doğrultusunda bir yıla yakın süredir grevde olan Gemlik Gübre işçisi ile bir toplantı yaptık. Ancak bu toplantıya dışarıdan müdahil olan Petrol İş Sendikası işçilere adeta gözdağı vererek, bizlerin iyi niyetimize rağmen işçi arkadaşlarımızı yanlış yönlendirmiştir. Bu yanlış yönlendirme 2016 yılı Ağustos ayında alınan grev kararında olduğu gibi çoğunluğun değil sadece belli başlı kişilerin talepleri doğrultusunda oluyor. Hepimizin bildiği gibi alınan grev kararını da sendika yasalara rağmen işçi üyeler arasında bir anket ya da oylama yapmadan almış, işçiyi mağdur etmişti. İşçi arkadaşlarımız fabrika ve işin durumu ile alakalı soruların yer aldığı anket formunu isimsiz ya da boş bırakarak anketleri sonuçsuz bıraktı. Bizde daha önceden duyurduğumuz ikinci toplantıyı da sendikanın bu anlaşılmaz ve anlaşmadan uzak tavrı sonucu yapmama kararı aldık" dedi.

Grevde olan 326 Gemlik Gübre işçisi ve fabrikanın durumu ile alakalı soruları da cevaplayan cevaplayan Yıldırım, "Şubat ayında sendikayla Gemport'ta yapılan toplantıda bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya göre mevcut işçilerimizin kıdem tazminatlarını vererek sendika ile sözleşmeleri sona erecekti. Sendika baştan bu anlaşamaya sıcak baktı. Ancak tutanak altına alınması aşamasında bu kararından vazgeçerek, işçilerin mağdur olmasını tercih eden bir tavır sergiledi. Bu durumda işçide mağdur, işveren de mağdur oldu. Şubat ayındaki kıdem tazminatı ile alakalı protokol imzalanmış olsaydı, işçi arkadaşlarımız istediği şekilde istediği başka yerlerde işine devam edebilecekti. Fabrikada üretime geçme kararı alınması halinde yeni kadro oluşumu ile gerekli eğitimler verilerek devreye alınabilecekti. Bu durumda işçi ve işveren mağduriyetten kurtulacaktı ve ülke ekonomisine değer katmayı sürdürecekti. Gelinen bu süreçte daha önce açıkladığımız 2017 yılındaki üretim yapılmaması kararını, öyle gözüküyor ki üzülerek söylüyorum 2018 yılı içinde devam ettireceğiz. Gemlik Gübre olarak 2017 yılında 1 milyon 100 bin ton gübre ithalatı yaptık. Özellikle can gübresi olarak bilinen gübre için çiftçimiz ve bayilerimizin ihtiyacı için ithalatı yapmaya devam ederek, çiftçimizin ve bayilerimizin mağdur olmasının önüne bu şekilde geçeceğiz" ifadelerini kullandı.