Gemlik Serbest Bölge Yolu 2 Martta İhaleye Çıkıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ihracaatta söz sahibi firmaların kurulu olduğu serbest bölge yolu 2 Martta ihaleye çıkıyor. 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak ihale sonrası yolu yeniden yapacak olan firma belirlenecek.

Toplam 1.5 kilometre olan, ancak darlığı sebebiyle her yıl onlarca kazaya ve can kaybına sahne olan yolun genişletilmesi için Ankara nezdinde teşebbüste bulunan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Mehmet Yıldırım, "Türkiye'ye işlem hacmi açısından üçüncülük getiren bölge için bu gelişme çok önemli bir adımdır. Uzun yıllardır odamızın her platformda gündeme getirdiği serbest bölge yolu sonunda ihaleye çıktı. 10 milyar dolar ihracat hacmine sahip bölgemizin yolu bu güne kadar ihtiyaca cevap verememişti ve büyük sorunlara yol açıyordu. Bizler Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası olarak başta sanayi şuraları olmak üzere her platformda bu yolun yapılmasına ilişkin lobi çalışmaları yaptık. Oda yayınlarımızda, internet sitemizde, sosyal medyada, ulusal medyada yolumuzun yetersizliğini dile getirdik. İhaleden önce bizzat bakanlık ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Ankara'da görüştüm. Karayolları yetkilileri ile yolun projelendirme aşamasında birlikte çalıştık ve nihai sonuca ulaştık. Bu çağrılarımız ve emeklerimiz sonunda cevap buldu. Elbette ki bizler gibi birçok kurum ve kuruluşta yolun yapılmasına yönelik çalışmalar yaptı. Ben bu aşamada emek harcayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu fayda hepimizin ortak faydasıdır. Gemlik emin adımlarla büyümeye devam ediyor" dedi.

Fabrikalar yolu, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 2 Mart 2017 tarihinde ihaleye çıkarılacak. 10 günlük yer teslim süresinin ardından 120 günde de bitirilmesi planlanıyor. Serbest Bölgenin de faaliyete geçmesi ile birlikte 15 yılı aşkın süredir ciddi bir trafik yoğunluğu yaşayan yolda özellikle mesai saatlerinde uzun araç kuyrukları meydana gelirken, zaman zaman yaşanan kazalarda can ve mal kaybı yaşanıyordu.