Gemlik’te Doktora Şiddet

Bursa Kamu Hastaneler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 gün önce Gemlik Devlet Hastanesi acil servisine saat 18:35'te şiddetli karın ağrısı şikayetiyle...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadın doktor şiddete maruz kaldı.

Bursa Kamu Hastaneler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 gün önce Gemlik Devlet Hastanesi acil servisine saat 18:35'te şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuran C.T.'yi Dr. S.E. muayene etti. Çekilen EKG'de hastanın kalp krizi geçirdiği anlaşılarak, gerekli tıbbi işlemler yapıldı ve 112 ile irtibat kuruldu. Hastayı da 11 dakika içerisinde üst basamak hastaneye sevk eden doktordan hastanın oğlu ve gelini, babalarına ağrı kesici yapmasını istedi. Doktor hasta yakınlarına ağrı giderici bir işlem yapmanın mahzurlu olacağını söyledi. Doktorun tavsiyelerine kulak asmayan hastanın gelini D.T, doktorun üzerine yürüyüp, göğsüne yumruk attı. Doktor S.E, "Beyaz Kod" işlemi başlatarak, şikâyetçi oldu. Olay netleşince darp eden hasta yakını D.T, "Biz sizin doktor olduğunuzu bilmiyorduk, sağlık personeli olduğunuzu düşündük" gibi sözlerle özür dilemek istedi. Ancak Dr. S.E, şikâyetinden vazgeçmedi.

Sevk edilen hastanın tedavisi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, "7 gün 24 saat sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarımıza yapılan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bakanımızın da belirttiği üzere "Hiçbir meslek, sağlık mesleği kadar zamansız, mekansız olamaz. Kimler, gecenin yarısında yaşlı hastasına eğilmiş terini silen hemşire, bir pazar şafağında doğurttuğu bebeği kucağına alan ebe, kendi nişan törenini bırakıp ambulans direksiyonuna geçen bir sürücü, kurşun sağanağı altında yaralı hastasının kanamasına müdahale eden bir hekimle kıyaslanabilir. Kim kendisine küfreden birine şifa sunma çabası gösterebilir. Sağlık mesleği dışında böyle bir meslek yoktur. Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız" dedi.