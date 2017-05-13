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Genç Atletler Madalya İçin Ter Döktü

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Genç Atletler Madalya İçin Ter Döktü
Konak Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Okullar Arası Puanlı Atletizm Şampiyonası büyük...

Konak Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Okullar Arası Puanlı Atletizm Şampiyonası büyük çekişme ve heyecana sahne oldu.

Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlara 16 ortaokuldan 200'ün üzerinde öğrenci katıldı. Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde takım halinde piste çıkan minik atletler 100 metre, uzun atlama, gülle atma, 800 metre, fırlatma topu ve 4x100 bayrak yarışında ter döktü. Konak Belediyesi Spor Müdürlüğü'nce organize edilen Okullar Arası Puanlı Atletizm Şampiyonası'na katılan minik atletler hem birbiriyle yarıştı hem de güç ve yeteneklerini öğrenmiş oldu. Takımlarını birinci yapabilmek için tüm enerjilerini ortaya koyan öğrenciler adeta pistin tozunu attı. Kazanmak için yarışanlar arasında hayatında ilk kez atletizm pistine çıkanlar da vardı. Heyecanın ve rekabetin hiç eksilmediği yarışları antrenörler, okul idarecileri ve veliler ilgiyle izledi. Yarışlar sonunda kazanan takımlara ve atletlere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Kıyasıya yarıştılar

200'ün üzerinde sporcunun yarıştığı şampiyonada Yıldız Kızlar kategorisinde Şehit Fethibey Ortaokulu birinci olurken, 9 Eylül Ortaokulu ikinci, Ömer Lütfi Akad Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti. Yıldız Erkekler kategorisinde Takım Genel Puanı sıralamasına göre Misakı Milli Ortaokulu birinci, Ömer Lütfi Akad ikinci, Konak İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı. 4x100 metre bayrak yarışında Yıldız Kızlar kategorisinde Şehit Fethi Bey Ortaokulu birinci, Güzelyalı Ortaokulu ikinci, Misakı Milli Ortaokulu da üçüncü oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde ise Misakı Milli birinci olurken, ikinciliği Necati Bey Ortaokulu göğüsledi. Üçüncülüğü ise Konak İmam Hatip Ortaokulu kazandı. Şampiyonanın 100 metre koşu kategorisinde erkeklerde 26 Ağustos Ortaokulu'ndan Cudi Sincar, Konak İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ekrem Akar ve üçüncülüğü ise Boğaziçi Ortaokulu'ndan Seymen Ateş madalya kazandı. 100 metre Yıldız Kızlar kategorisinde ise kürsüye çıkan isimler Şehit Fethi Bey Ortaokulu'ndan Sultan Alkan, Ömer Lütfi Akad Ortaokulu'ndan Dilan Böşürcü, Güzelyalı Ortaokulundan da Derin Hasiperk oldu. Gülle atma da; Misakı Milli Ortaokulu'ndan Yusuf Emre Apaydın birinci, Şehit Fethi Bey Ortaokulu'ndan Mustafa Gülşahin ikinci, Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu'ndan Süleyman Çokgüler üçüncü olarak kürsüye çıktı. Uzun Atlama müsabakasında Yıldız Kızlarda Necati Bey Ortaokulu'ndan Cansu Keleste birinci, Boğaziçi Ortaokulu'ndan Damla Dündar İkinci oldu. Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu'ndan Sudecan Ekelik ile Kazım Karabekir Ortaokulu'ndan Sabahat Mencuk üçüncülüğü paylaştı. 800 metre yarışında kızlarda 9 Eylül Ortaokulu'ndan Şevval Göktürk birinci, Misakı Milli Ortaokulu'ndan Nisa Zeyrek ikinci, Kazım Karabekir Ortaokulu'ndan Melike Polat üçüncü olarak ipi göğüsledi. 800 metre Yıldız Erkeklerde; Misakı Milli Ortaokulu'ndan Ahmet Efe Çalık birinci, Kazım Karabekir Ortaokulu'ndan Egemen Alptekin ikinci ve Konak İmam Hatip Ortaokulu'ndan Selçuk Akan üçüncü oldu. Uzun Atlama Yıldız Erkeklerde Necati Bey Ortaokulu'ndan Ferhan Üçel birinci, Ömer Lütfi Akad Ortaokulu'ndan Halit Musa ikinci, Misakı Milli Ortaokulu'ndan Yusuf Çiftçi üçüncü olarak kürsüye çıktı. Kupa ve madalyalarını sahiplerine verildiği ödül töreninde ayrıca Konak Belediyesi tarafından yarışlar sonunda minik atletlere harcadıkları enerjileri geri almaları için çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Genç Atletler Madalya İçin Ter Döktü

Genç Atletler Madalya İçin Ter Döktü

Genç Atletler Madalya İçin Ter Döktü

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