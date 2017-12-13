Zonguldak Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu yapıldı.
Hukukçular lokalinde gerçekleştirilen genel kurul sonucu Av. Ceyhun Civan Zonguldak Barosu genç avukatlar meclisinin başkanı seçildi. Av. Aslıhan Aydın, Av.Beyza Kocaman, Av.Eren Demircan, Av.Güneş Kıbrıs, Av.Övül Tuğba Gökalp, Stj. Av. Cansu Kahraman, Stj. Av. Gökberk Karaoğlu, Stj. Av. Tayfun Altuntaş, Stj. Av. Tayyip Nihat Kılıç ise yönetime seçildiler.
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