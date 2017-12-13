  • BIST 109.233
  • Altın 153,431
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5151
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 15 °C

Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu Yapıldı

» »
Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu Yapıldı
Hukukçular lokalinde gerçekleştirilen genel kurul sonucu Av. Ceyhun Civan Zonguldak Barosu genç avukatlar meclisinin başkanı seçildi.

Zonguldak Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu yapıldı.

Hukukçular lokalinde gerçekleştirilen genel kurul sonucu Av. Ceyhun Civan Zonguldak Barosu genç avukatlar meclisinin başkanı seçildi. Av. Aslıhan Aydın, Av.Beyza Kocaman, Av.Eren Demircan, Av.Güneş Kıbrıs, Av.Övül Tuğba Gökalp, Stj. Av. Cansu Kahraman, Stj. Av. Gökberk Karaoğlu, Stj. Av. Tayfun Altuntaş, Stj. Av. Tayyip Nihat Kılıç ise yönetime seçildiler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu Yapıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 11:53
  • Doğal Yaşam Parkı Ve Hayvanat Bahçesi 2018 Yılında Açılacak13 Aralık 2017 Çarşamba 11:53
  • Minik Eller Toprakla Buluştu13 Aralık 2017 Çarşamba 11:48
  • Cü’de Yeşilçam Ve Hollywood Müzikleri Konseri13 Aralık 2017 Çarşamba 11:48
  • Dicle Elektrik’ten Dezenformasyon Açıklaması13 Aralık 2017 Çarşamba 11:43
  • Düzce’de Araç Sayısı 100 Bini Geçti13 Aralık 2017 Çarşamba 11:43
  • ’Vazomatik’ Tiyatroseverlerle Buluştu13 Aralık 2017 Çarşamba 11:43
  • Şampiyonlar Kaymakam İmamoğlu’nu Ziyaret Etti13 Aralık 2017 Çarşamba 11:38
  • İha Ekibi Cerablus’ta13 Aralık 2017 Çarşamba 11:38
  • Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu’nun Acı Günü13 Aralık 2017 Çarşamba 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti