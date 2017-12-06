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Genç Badmintoncuların Büyük Başarısı

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Genç Badmintoncuların Büyük Başarısı
Osmangazi Belediyesi Badminton Takımı sporcuları, Ankara'da düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı.

Osmangazi Belediyesi Badminton Takımı sporcuları, Ankara'da düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'na 33 ilden 42 kulüp olmak üzere toplam 400 sporcu iştirak etti. Üç gün süren müsabakalarda madalya mücadelesi veren Osmangazili badmintonculardan Emre Mutlu, tek erkekler kategorisinde üçüncü oldu. Çift erkekler kategorisinde mücadele eden Veysel Taşdemir-Emre Mutlu çifti ise üçüncülüğü elde etti.

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı Başantrenörü Çağatay Taşdemir, son dönemde elde ettikleri başarılara bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Alt yapıda yetişen çocuklarımızın elde ettiği sonuçlar Osmangazi Belediyesi Badminton takımının geleceğinin güven altında olduğunun bir işaretidir." dedi.

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